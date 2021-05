Quest’oggi Amazon presenta un prezzo davvero super per il Samsung Galaxy S21 grazie alla possibilità di poter sfruttare un coupon che permette di risparmiare altri 80 euro. Il prodotto in questione è un top di gamma di grande interesse e di recente realizzazione che ha attirato l’attenzione di molti appassionati del settore per le sue indubbie qualità estetiche e tecniche. Samsung ha fatto un ottimo lavoro con questo Samsung Galaxy S21 riuscendo ad eliminare quei fastidiosi problemi di autonomia che avevano caratterizzato i top di gamma del passato.

I dettagli della nuova offerta Amazon per il Samsung Galaxy S21

Torniamo a parlare del Samsung Galaxy S21, dunque, dopo aver trattato la seconda patch di maggio questa mattina. Con l’offerta odierna di Amazon può essere ancora più interessante acquistare questo top di gamma e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Il prezzo proposto dal sito di e-commerce è di 679 euro e già si può notare uno sconto del 23% rispetto al costo di listino, risparmiando ben 200 euro.

Al momento del pagamento però si potrà sfruttare un coupon, ‘GALAXY80‘, che vi permetterà di risparmiare altri 80 euro sulla cifra sopra indicata. In questo modo si arriverà al prezzo finale di 599 euro, con un risparmio ulteriore che potrà fare gola a moltissimi utenti. Tra l’altro si potrà sfruttare il servizio Prime e non pagare le spese di spedizione, con la consegna prevista nel giro di nemmeno 24 ore. Chi non è abbonato ad Amazon Prime può optare per la prova gratuita di trenta giorni e sfruttare tali vantaggi.

Offerta Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2"... Teleobiettivo da 64MP; Fotocamera frontale da 12MP; Fotocamera da...

Smartphone con Display da 120 Hz Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici:...

Questo super sconto presente sul famoso sito di e-commerce riguarda il Samsung Galaxy S21 da 128GB di memoria interna e nella colorazione viola. Parliamo di un top di gamma con display AMOLED 2X da 6,2 pollici e refresh rate a 120 Hz. Il comparto hardware si presenta con un processore Exynos 2100 da 5nm e con 8GB di RAM. Ottima anche la batteria da 4000 mAh che permette un’autonomia maggiore rispetto il passato, senza quei fastidiosi problemi emersi con i flagship vecchio stampo.

Infine non manca un super comparto fotografico grazie alla fotocamera principale con sensore da 108 megapixel. Sta a voi decidere se approfittare o meno di quest’offerta riguardante il Samsung Galaxy S21.