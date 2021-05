Si fanno sempre più interessanti le notizie relative ad Harmony OS, il sistema operativo proprietario di Huawei che dovrebbe debuttare oramai nella sua versione di beta pubblica globale nel mese di giugno. Dopo la terza fase di test della versione OS 2.0 per gli sviluppatori rilasciata a fine aprile, si stanno moltiplicando le notizie relative alla soluzione alternativa ad Android. Queste ultime sono abbastanza positive al momento, anche in relazione all’espienza software attuale con EMUI 11.

Attraverso alcuni esperti che hanno condiviso la loro prima esperienza con Harmony OS, c’è subito da dire che la nuova soluzione proprietaria occupa meno spazio del telefono rispetto all’ultimo controparte Android 11 accompagnata dall’interfaccia EMUI 11. Non abbiamo indicazioni esatte in termini di GB, ma già sapere che c’è un’attenzione particolare nel preservare storage sui dispositivi depone a favore dell’ultima fatica degli sviluppatori.

Altri due aspetti a favore sempre di Harmony OS rispetto ad EMUI 11 sono i seguenti e non certo trascurabili. Le app di sistema sviluppate per l’OS nuovo di zecca sono meno ingombranti, dunque occupano meno spazio delle controparti ora in uso sui dispositivi Huawei. Allo stesso momento, questi strumenti di gestione essenziale di tante funzioni sono responsabili di un dispendio energetico minore, sempre se confrontate con le loro versioni per l’attuale interfaccia utente proprietaria. La batteria dovrebbe dunque essere abbastanza preservata in molti contesti, almeno per chi vorrà e potrà fare affidamento sulla prossima soluzione software.

Non abbiamo ancora una data di lancio esatta della prossima beta pubblica ufficiale di Harmony OS, anche se viene confermato il mese di giugno come quello definitivo per il lancio definitivo della novità. Oltre alle prossime ammiraglie Huawei P50, beneficeranno di certo della novità anche i Huawei Mate 40 e il Mate X2 già in commercio e magari anche i Huawei P40. Per quanto riguarda la conferma per altre serie del produttore attendiamo di avere notizie più certe.