Un evento speciale di Claudio Baglioni in streaming dal Teatro dell’Opera di Roma verrà trasmesso il 2 giugno alle ore 21.00, sulla piattaforma ITsART.

Artista, orchestra, coro e parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, rock-band, vocalist, danzatori, performer e acrobati (188 artisti e musicisti) animano ogni angolo della struttura per un concerto straordinario e unico nel suo genere.

Claudio Baglioni porta in scena In Questa Storia Che è La Mia, il suo ultimo progetto discografico di inediti, e lo rende un’opera pop-rock-sinfonico-contemporanea, tratta dall’omonimo disco.

Al progetto ha preso parte anche il coreografo Giuliano Peparini, conosciuto da molti per essere stato a lungo il direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi. Nello spettacolo, alle coreografie ha contribuito anche la sorella Veronica Peparini, docente di danza dello stesso programma.

L’ideazione dello spettacolo è di Claudio Baglioni e Giuliano Peparini; direttore artistico dello show è Giuliano Peparini e le coreografie sono a cura di Giuliano e Veronica Peparini.

Dove acquistare i biglietti

Per assistere allo spettacolo di Claudio Baglioni in streaming dal Teatro dell’Opera di Roma è necessario acquistare i biglietti disponibili in prevendita sui siti di Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster dalle ore 11.00 di giovedì 6 maggio.

Per tutti gli iscritti a Clab (fan club dell’artista) e per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto del tour Dodici Note di Claudio Baglioni (per le date di Caracalla, Siracusa e Verona) è stato riservato un prezzo esclusivo e dedicato, usufruibile unicamente sul sito ticketone.it dal 6 maggio alle ore 11:00 fino al 9 maggio a mezzanotte.

Lo spettacolo di Claudio Baglioni su ITsART è acquistabile singolarmente. Non è necessario l’acquisto di un abbonamento per poter accedere alla piattaforma.

L’evento di Baglioni dal Teatro dell’Opera di Roma:

parole e musiche: Claudio Baglioni

ideazione: Claudio Baglioni e Giuliano Peparini

direzione artistica: Giuliano Peparini

regia televisiva: Luigi Antonini

coreografie: Giuliano Peparini e Veronica Peparini

arrangiamenti brani: Paolo Gianolio e Celso Valli

direzione band: Paolo Gianolio

direzione d’orchestra: Danilo Minotti

solisti: Giovanni Baglioni, Giancarlo Ciminelli, Roberto Pagani, Danilo Rea e Alessandro Tomei

orchestra, coro e corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma

188 tra musicisti, coristi, cantanti, ballerini, performer

produzione Friends & Partners – Fenix Entertainment S.p.A, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma