Arrivano finalmente riscontri più concreti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 Ultra, almeno sul fronte della fotocamera. Secondo le indicazioni raccolte oggi 6 maggio, infatti, pare che il device sarà dotato di una lente senza rivali in termini di zoom, con il chiaro intento di fare la differenza in questo particolare. Nei giorni scorsi, sul nostro magazine, abbiamo già esaminato con attenzione gli sviluppi in casa Samsung in termini di camera, con la ferma volontà del produttore coreano di fare un passo in avanti sotto questo punto di vista.

Cosa sappiamo sulla fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra

Quali sono i dettagli trapelati fino a questo momento a proposito della fotocamera che verrà montata a bordo del Samsung Galaxy S22 Ultra? Come al solito, le anticipazioni ci arrivano direttamente da SamMobile, che a sua volta cita Ice Universe. A suo dire, il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato di una fotocamera periscopica migliorata con zoom continuo, mentre quelle attuali hanno obiettivi fissi. Differenza, questa, che potrebbe fare tutta la differenza del mondo sul risultato finale.

Le lenti che potrebbero essere montate all’interno di questa nuova unità periscopica avranno la possibilità di muoversi liberamente (da 3x a 10x), garantendo un valore aggiunto non di poco conto al Samsung Galaxy S22 Ultra. Così facendo, infatti, riusciranno ad offrire nitidezza ottica e dettagli perfetti a tutti i livelli di ingrandimento. Per intenderci, una tecnologia di questo tipo risulterebbe simile a quella delle fotocamere digitali e DSLR.

Per trovare qualcosa di simile sul mercato, dovremmo spingerci fino alla fotocamera con zoom periscopico del Sony Xperia 1 III. In questo caso, infatti, ci ritroviamo davanti ad uno smartphone che utilizza una soluzione simile, anche se qui parliamo di un prodotto che ha solo due livelli di ingrandimento nativo (3x e 4.4x). Insomma, attenzione a quello che ci presenterà il Samsung Galaxy S22 Ultra.