RTL Power Hits Estate all’Arena di Verona ad agosto: l’appuntamento è martedì 31 quando all’anfiteatro scaligero verrà decretato il tormentone dell’estate 2021.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’evento organizzato da RTL 102.5 all’Arena di Verona che incorona le canzoni più trasmesse del periodo estivo con tanti ospiti sul palco, pronti ad esibirsi per i fan che seguiranno lo show in presenza o da casa, in diretta sulle frequenze dell’emittente radiofonica.

Si conferma il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’estate 2021, quest’anno totalmente Covid-free, come annunciato nella conferenza stampa di presentazione.

A causa del persistente stato di emergenza dovuto al Covid-19, il mondo dello spettacolo si è fermato impedendo lo svolgimento di tutti i concerti in programma quest’anno. L’emittente radiofonica RTL 102.5 in occasione della quinta edizione del grande evento live si impegna, a sue spese, ad organizzare la serata mettendo in sicurezza il pubblico per garantire lo svolgimento di un evento covid-free.

Tutti coloro che vorranno accedere all’evento RTL 102.5 Power Hits Estate dovranno essere in regola con controlli e tamponi sulla base di un protocollo che la radio sta mettendo a punto in collaborazione con l’amministrazione ed il sindaco di Verona dott. Federico Sboarina e l’Amministratore Delegato della società Arena di Verona, dott. Gianmarco Mazzi. I dettagli verranno comunicati quanto prima per consentire agli spettatori di decidere se seguire l’evento in presenza, all’Arena di Verona in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti covid, oppure da casa.

Si attendono dunque comunicazioni sulle modalità d’ingresso del pubblico ma anche sugli ospiti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona, che torna ad accendersi per la musica live. Non mancheranno gli artisti artefici dei migliori tormentoni dell’estate ormai alle porte, che conosceremo nelle prossime settimane.