Il Huawei Watch Fit, uscito da soli pochi mesi, è considerato uno dei migliori smartwatch in commercio: grazie alla super offerta dei oggi 6 maggio, è possibile acquistarlo in sconto su Amazon a soli 72,09 euro, rispetto ai 129,99 euro di listino. Insomma, si tratta di un vero e proprio prezzo al minimo storico. L’indossabile del marchio cinese, malgrado fosse rivolto soprattutto agli amanti del fitness grazie alle diverse modalità di allenamento pensate per i più sportivi, riesce a mantenere comunque un look elegante. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le sue principali caratteristiche tecniche.

Il Huawei Watch Fit sfoggia un display AMOLED da 1,64 pollici di forma rettangolare ed il suo peso è di soli 21 gr. Grazie ai ben 326ppi, è possibile leggere lo schermo in maniera ottimale anche sotto la luce del sole oppure in condizioni scarse di luminosità. Quanto alla batteria, è in grado di assicurare un’autonomia che va oltre i 10 giorni in utilizzo medio e con una singola carica (si dimezzano a 7 giorni, invece, se il dispositivo viene utilizzato in uso intenso, e diventano 12 ore se sfruttato con il GPS attivo). La presenza del processore proprietario HiSilicon consente al device di riuscire ad offrire prestazioni elevate per qualsiasi tipo di attività.

Il Huawei Watch Fit garantisce anche innovazioni tecnologiche di una certa portata, come il rilevamento dei battiti 24 ore su 24, la stima del livello di ossigenazione nel sangue e le modalità TruSleep 2.0 e TruRelax per avere sempre sotto controllo il sonno ed i livelli di stress. Insomma, non potete farvi scappare un gioiellino come questo, in super offerta su Amazon Italia al costo di soli 72,09 euro, nella versione nera. Invece, le colorazioni disponibili a soli 79 euro circa sono il rosa e il verde. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, con consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi per gli iscritti al servizio Prime.