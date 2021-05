Grossa grana per gli sportivi quest’oggi 6 maggio per i problemi con Strava in down. I malfunzionamenti riguardano sia il sito che le app del servizio per il monitoraggio dell’attività atletica attraverso il GPS. In pratica, in questa mattinata di giovedì di inizio mese e in particolare al momento di questa pubblicazione, chi sta effettuando una sessione di corsa, camminata o anche bici all’aperto non sta vedendo registrati i propri sforzi.

Le prime segnalazioni di malfunzionamenti per il servizio sono stati riportati dalle ore 10 in poi. Come al solito, il sito Downdetector ci fornisce una panoramica esaustiva del down in corso con decine e decine di segnalazioni di anomalie. Non sono poche considerando la natura di nicchia del servizio e tanto più la giornata lavorativa in corso che limita di gran lungo il numero di amanti del fitness impegnati in qualsiasi sessione sportiva.

I problemi con Strava e quello che sembra un vero e proprio down della piattaforma dedicata come delle relative app sono attualmente oggetto di investigazione. Sulla pagina ufficiale dello status del servizio si evince che sono in effetti in atto dei lavori per superare le anomalie nel più breve tempo possibile. una volta individuati i motivi che hanno causato le interruzioni del sito come degli strumenti per dispositivi mobili, gli interventi dovrebbero non comportare una lunga attesa. Peccato non ci siano tuttavia delle indicazioni precise per il ripristino della situazione.

Chi tra i lettori di OM sta riscontrando problemi con stava proprio in questo giovedì? Di che tipo sono le anomalie? Questo primo approfondimento sul down continuerà ad essere aggiornato con ogni novità sui casi di errori odierni, non appena disponibili.

Aggiornamento 10:50 – Per quanto meno importanti, i problemi con Strava persistono e lo status del servizio ufficiale continua a riportare le indagini in corso sul down.

Aggiornamento 11:30 – Le anomalie sono del tutto rientrate.