Madonna ricorda Nick Kamen e lo fa attraverso i social, strumento cui la material girl ricorre da sempre per comunicare con il suo pubblico.

La morte di Nick Kamen

Nick Kamen è morto ieri mattina a soli 59 anni. Da anni combatteva contro un tumore al midollo osseo – malattia e si era ritirato dalle scene per dedicarsi alla pittura, specialmente dopo il flop dell’ultimo disco in studio Whatever, Whenever (1992). Negli anni ’80, a soli 18 anni, era diventato famoso dopo aver partecipato a uno spot della Levi’s nel quale entrava in una lavanderia in jeans e maglietta bianca, per poi spogliarsi e restare con i soli boxer. Da quel momento divenne una star mondiale, oltre a trasformarsi nel nuovo idolo per le ragazzine.

Fu proprio a seguito di quello spot che Madonna decise di iniziare una collaborazione con il giovane divo. Nacque così il brano Each Time You Break My Heart, scritto da Madonna e Stephen Bray, nel quale la popstar registrò i cori e che decretò il successo musicale di Nick Kamen. In queste ore tantissimi artisti stanno rendendo omaggio all’artista scomparso e Lady Ciccone, a mezzanotte, ha postato il suo personale omaggio al suo pupillo.

Madonna ricorda Nick Kamen

Ecco le parole con cui Madonna ricorda Nick Kamen:

“È straziante sapere che te ne sei andato. Sei sempre stato un essere umano gentile e dolce, e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice ovunque tu sia, Nick Kamen”.

Lady Ciccone allega al suo messaggio una serie di foto scattate in gioventù, una delle quali la raffigura insieme al grande assente in un’istantanea degli anni ’80. La loro amicizia e collaborazione finì spesso sotto i riflettori del gossip, anche se la popstar in quel periodo frequentava il futuro marito Sean Penn. Entrambe le parti respinsero sempre i rumors sulla loro presunta relazione.

Le parole che ricorrono più spesso in queste ore di cordoglio per Nick Kamen sono “dolcezza” e “bellezza”: il divo, infatti, arrivava a provare imbarazzo quando gli si faceva notare di essere l’idolo delle ragazzine.