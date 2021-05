Il podcast di Michele Bravi è La Voce Dei Pesci. Il primo episodio sarà online giovedì 6 maggio alle ore 14.30 con un ospite d’eccezione: Andrea Bajani.

Lo annuncia Michele Bravi sui social, anticipando i contenuti del suo nuovo progetto. Si tratta di un podcast che “prova a dare voce a riflessioni e confronti solitamente muti”, da qui nasce il nome singolare ed originale che ha scelto per il podcast.

La Voce Dei Pesci tenterà quindi di dare la parola e di dare uno spazio a tutti coloro che non lo hanno avuto in passato e a tutti quelli che solitamente non hanno voce per esprimersi “perché è dai pensieri silenziosi che nasce la letteratura, la musica e la creatività”, continua Michele Bravi.

La Voce Dei Pesci è un invito all’ascolto, scrive, nell’annunciare il nuovo progetto che vede protagonista la sua voce ma in una forma inedita. Non canzoni ma parole che scorrono senza video nelle orecchie dei suoi fan. Il primo appuntamento è per giovedì alle ore 14.30. L’ospite della puntata inaugurale è Andrea Bajani, in collegamento da Houston.

La puntata è già stata registrata: il podcast infatti non sarà in diretta e il primo episodio è già stato registrato.

Nel condividere il suo nuovo progetto, Michele Bravi ha condiviso anche l’illustrazione che fa da cover al suo podcast, realizzata da Lorenzo Tomacelli: rappresenta un acquario ampolla con dei pesci rossi che si muovono al suo interno, quattro in tutto, di diverse dimensioni.

Il podcast di Michele Bravi sarà l’occasione per condividere pensieri e riflessioni con un ospite che l’artista accoglierà nel suo programma.