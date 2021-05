Alla fine i fan ce l’hanno fatta, la missione è compiuta e l’esito è perfino migliore di quanto ci si potesse aspettare: il doppio rinnovo di Sandition, annunciato il 6 maggio da ITV, Masterpiece, PBS e Red Planet Pictures, è la vittoria del pubblico che non si è arreso all’idea della sua cancellazione dopo una sola stagione.

L’acclamato e popolare dramma inglese tornerà per altre due stagioni: il doppio rinnovo di Sanditon arriva dopo un’incessante campagna sui social e diverse iniziative da parte del pubblico, che era rimasto deluso dal finale aperto della prima stagione e chiedeva a gran voce nuovi episodi per l’adattamento dell’ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen.

Il rinnovo di Sandition si è fatto attendere per oltre un anno, nonostante il buon riscontro della serie tanto nel Regno Unito quanto negli Stati Uniti, dove è stato incluso tra i 15 migliori spettacoli del 2020 secondo Vogue. Lo scrittore premio Emmy e Bafta Andrew Davies tornerà per scrivere alcuni episodi delle stagioni 2 e 3 e ne sarà produttore esecutivo. Justin Young (Death in Paradise, Ripper Street), che ha scritto quattro episodi della prima stagione di Sanditon, svilupperà le nuove stagioni e assumerà il ruolo di scrittore e produttore esecutivo.

Le nuove stagioni ufficializzate col rinnovo di Sandition andranno in onda negli Stati Uniti su MASTERPIECE, mentre nel Regno Unito tornano su ITV (che per prima ha trasmesso il period drama nel 2019) dopo l’anteprima in streaming su BritBox UK. PBS distribuirà tutte e tre le stagioni negli Stati Uniti e in Canada, mentre i BBC Studios si occuperanno della distribuzione internazionale nel resto del mondo: dal suo esordio la serie è stata venduta in 176 Paesi. In Italia è andata in onda nel 2020 su LaF.

L’ormai atteso rinnovo di Sandition, secondo la responsabile delle serie drammatiche di ITV Polly Hill, è stato favorito dal successo ottenuto dalla serie negli Stati Uniti, che avrebbe “spianato la strada al suo ritorno e affinché ITV continui in questo meraviglioso viaggio“. Le fa eco la produttrice esecutiva di Masterpiece Susanne Simpson, che riconosce nella fedeltà del pubblico un fattore di grande impulso verso la prosecuzione della produzione: “Siamo assolutamente lieti di annunciare una seconda e terza stagione di Sanditon, uno spettacolo che ha ispirato una base di fan così appassionata e devota. Il pubblico può aspettarsi romanticismo, umorismo e molti colpi di scena in queste nuove stagioni“.

Il rinnovo di Sandition per due stagioni implica il fatto che la serie vivrà ormai di vita propria rispetto al romanzo incompiuto della Austen, che comunque ne aveva ispirato solo i primi due episodi in termini di ambientazione e personaggi. La sceneggiatura tornerà a raccontare la vita dell’eroina vivace e indipendente Charlotte Heywood mentre torna nella pittoresca località costiera di Sanditon: il suo viaggio è il filo conduttore di un intricato intreccio di storie avvincenti e piene di intrighi, eccitazione e romanticismo. Tra panorami incantevoli, torneranno volti familiari e ne verranno introdotti di nuovi, con interpreti che saranno prossimamente annunciati. Le riprese dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno nel Regno Unito, tra Bristol e dintorni.