Entreranno in vigore dal 9 maggio 2021 le rimodulazioni TIM annunciate sul finire di marzo scorso, e di cui abbiamo deciso di tornare a parlare per far sì che non vi trovate impreparati. Le modifiche unilaterali del contratto, questa volta, interessano un certo numero di offerte mobile non più facenti parte del canvass del gestore blù. Le rimodulazioni TIM consistono in un aumento del canone mensile di 2 euro a partire dal primo rinnovo utile successivo alla data del 9 maggio 2021 (come forma di compensazione, gli utenti potranno decidere di ottenere 20GB di traffico dati in più al mese).

Le tariffe interessate sono diverse, ma nella lista rientrano quelle con canone mensile di 5,99 e 6,99 euro al mese, che prenderanno a costare rispettivamente 7,99 e 8,99 euro mensili. I clienti impattate dalle rimodulazioni TIM hanno iniziato a ricevere la comunicazione dal 29 marzo scorso tramite SMS, o hanno comunque potuto conoscere la loro nuova prossima posizione attraverso l’IVR con il numero 409164, dal servizio clienti 119 o sul sito ufficiale del gestore telefonico (nella sezione dei consumatori). Inutile dirvi che sarà possibile esercitare il diritto di recesso dal contatto, come previsto dall’art. 70 comma 4 del CCE, oppure passare ad altro operatore telefonico conservando il proprio numero, entro l’8 maggio 2021.

La richiesta di recesso senza penali né costi di disattivazione sarà da inoltrare tramite PEC all’indirizzo ‘recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it‘, telefonando al 119 o recandosi in un centro TIM (tranne i Monobrand e Multibrand). In alternativa, sarà anche possibile disattivare l’offerta oggetto delle rimodulazioni TIM, conservando la propria linea con il gestore blu (le condizioni economiche applicate saranno, in quel caso, quelle previste dal proprio piano a consumo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.