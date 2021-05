Amazon propone quest’oggi un’offerta di rilievo per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 12 da 128GB di memoria interna. Un top di gamma che sta vendendo tantissimo in questi mesi e che continua ad attirare quanti più utenti possibili. Rispetto però a qualche settimana fa è possibile riscontrare cali di prezzo interessanti che contribuiscono ulteriormente ad incrementare le vendite.

iPhone 12 da 128 GB a prezzo più basso del 64 GB su Amazon

Diamo dunque continuità al report condiviso ad inizio settimana sul nostro magazine. Ecco allora che quest’oggi vogliamo segnalarvi un prezzo senza dubbio accattivante per questo iPhone 12 da 128GB presente su Amazon nella colorazione nera. Il device in questione può infatti essere acquistato sborsando la cifra di 839 euro, un prezzo che è stato scontato del 15% rispetto a quello di listino, con un risparmio di ben 150 euro.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Non è un caso si stia parlando dell’Amazon’s choice di giornata, lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente l’acquisto di questo prodotto, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Il vantaggio di acquistare questo iPhone 12 da 128GB su Amazon è che si può anche sfruttare il servizio Prime, ciò significa non solo che non ci sono le spese di spedizione, ma nel giro di 24 ore tale top di gamma arriverà direttamente a casa vostra.

Chi non è abbonato a Prime può sempre affidarsi alla prova gratuita di trenta giorni e sfruttare tali vantaggi. Per chi fosse ancora scettico sul prodotto, vi mostriamo alcune delle specifiche tecniche di rilievo di questo iPhone 12. Si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è dotato di un vetro Ceramic Shield, il più resistente presente in circolazione.

Non manca la connettività 5G per download e streaming di estrema velocità, con la possibilità di puntare su un processore A14 Bionic che al momento non sembra avere rivali in circolazione. Interessante anche il comparto fotografico grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Infine spazio anche alla resistenza all’acqua ed alla polvere con l’iPhone 12 da 128 GB preso in esame quest’oggi.