Criminal Minds 16, ufficialmente, non ci sarà: la stagione 15 composta da soli dieci episodi era stata annunciata come l’ultima per lo storico procedural dedicato ai profiler dell’FBI. Eppure arriverà una nuova serie che potrebbe entrare nel Guinness dei Primati come il più rapido di sempre tra i progetti di revival.

Quando era passato solo un anno dalla fine dello show e dalla cancellazione di Criminal Minds 16, CBS ha annunciato infatti l’idea di un revival della serie destinato unicamente al servizio di streaming Paramout+.

Niente Criminal Minds 16, dunque, ma un progetto nuovo che punta a rivitalizzare l’eredità della storica serie, magari riportando in scena alcune delle star del cast originale. Questa suggestione è stata alimentata anche da Paget Brewster, interprete dell’agente Emily Prentiss nella popolare serie della CBS. Parlando con ComicBook.com, l’attrice ha rivelato che lo sviluppo del format prosegue spedito e che i membri del cast della serie dalla stagione 12 alla 15 sono stati contattati per far parte del progetto.

Gli attori delle ultime stagioni, privati della possibilità di recitare in Criminal Minds 16 dopo la cancellazione, sono stati coinvolti nel revival in sviluppo, che potrebbe quindi assomigliare molto di più ad un sequel che ad un revival vero e proprio. Matthew Gray Gubler, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez, Daniel Henney e ovviamente Joe Mantegna sarebbero dunque in pista per il progetto, magari insieme a membri del cast dalle stagioni precedenti come Shemar Moore, ora però impegnato in SWAT.

Siamo molto grati che siano venuti da tutti coloro che erano nel cast nelle ultime quattro stagioni – sono venuti da tutti noi e hanno detto, ‘tornereste tutti?’. E ognuno di noi, tra chi non ha già firmato per un altro spettacolo, ha negoziato questo ritorno. Speriamo tutti che succeda e che saremo su Paramount+ come uno spettacolo in streaming, il che sarebbe una piattaforma molto diversa da quella che avevamo come programma della CBS sulla tv di rete. Stiamo facendo del nostro meglio e tutti stanno cercando di realizzarlo. Ci divertiamo molto e ci piace stare insieme tanto quanto piace ai nostri fan.

Secondo la Brewster la nuova serie che in qualche modo sostituisce Criminal Minds 16 potrà ampliare ancor di più il pubblico del format, visto che l’avvento dello streaming ha già reso molto popolari i membri dell’Unità di analisi comportamentale dell’FBI presso una generazione più giovane.

Ora abbiamo tutti questi nuovi fan, che hanno fatto maratone su Netflix e che appartengono a un gruppo di età diverso. Quando le persone mi dicevano: “Sei in quel programma Criminal Minds”, io dicevo “sì, tua nonna lo guarda”. Ora è una generazione completamente nuova e abbiamo adolescenti che lo guardano. È pazzesco.

Il revival di Criminal Minds è ancora in una fase preliminare di sviluppo, ma potrebbe entrare in produzione entro l’anno e debuttare nel corso del 2022.