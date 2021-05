Nasce la possibilità di effettuare un acquisto Amazon in contanti, effettuando l’ordine sul noto e-commerce ma poi effettuando la vera transazione in un punto fisico e con le banconote. La funzionalità è appena partita in Italia e risulterà comoda per chi non desidera effettuare transazioni online con carte di credito o di debito e tanto meno fornire i propri dati bancari.

La novità è possibile grazie ad uno speciale accordo siglato con Western Union e in effetti chi vorrà procedere con una transazione con bancanote dovrà rivolgersi proprio ad uno dei 4300 punti del brand sparsi sul territorio nazionale, da nord a sud senza alcuna eccezione.

Come funziona l’acquisto Amazon in contanti

Dopo la scelta di uno o più prodotti, chi preferisce l’acquisto Amazon in contanti dovrò selezionare la voce ‘Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino’ come metodologia preferita al momento del checkout (quest si troverà nella sezione ‘Aggiungi una modalità di pagamento’). Una volta completata l’operazione, l’utente riceverà una mail di conferma con un codice numerico e le istruzioni per effettuare il pagamento presso un centro Western Union. Il consumatore dovrà procedere all’operazione entro 48 ore e immediatamente dopo la ricezione dell’importo da parte dello store si procederà alla spedizione.

Elenco punti Western Union e eccezioni

Ogni cliente interessato all’acquisto Amazon in contanti potrà consultare l‘elenco esatto dei punti Western Union più vicini a questo indirizzo, semplicemente inserendo il proprio CAP.

Va specificato che non tutti i prodotti sono idonei al pagamento in contanti con Amazon e per questo i clienti non riusciranno a selezionare questa metodologia di transazione dal carrello. Tra le eccezioni rientrano i prodotti Warehouse Amazon, promozioni temporali come offerte lampo e offerte top, prodotti digitali, abbonamenti Prime, acquisti effettuati con modalità ‘One-Click’ e buoni Regalo Amazon.it. Più in generale sono invece compatibili i gli articoli ordinati con modalità di spedizione standard o express se superiore a 1 giorno.