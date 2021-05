Serena Iansiti è tra le new entry di Un Passo dal Cielo 6 nei panni di una donna sfrontata, sportiva e sorridente che dà del filo da torcere al commissario Nappi (interpretato da Enrico Ianniello) spacciandosi per consulente ecologica. Carolina è un tornado che travolge il povero Vincenzo, riuscendo perfino a sorprenderlo.

Attrice campana, Serena Iansiti è apparsa all’inizio del 2021 anche in un’altra fiction di Rai1, Il Commissario Ricciardi (tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni), dove tentava di conquistare il tenebroso protagonista interpretato da Lino Guanciale nei panni della ricca e bellissima Livia Lucani.

Serena Iansiti è un volto conosciuto del piccolo schermo. Classe 1985, debutta in televisione nella soap Centovetrine in cui recita dal 2007 al 2011. L’anno successivo è in Squadra antimafia 4 – Palermo oggi nel ruolo di Ilaria Abate, cugina del personaggio di Rosy Abate e sua compagna di cella. Nel 2015 appare in cinque episodi de Le tre rose di Eva 3 e ha anche una parte ne Il giovane Montalbano 2.

Dal 2017 al 2018 ha interpretato il commissario della polizia scientifica Rosaria Martone ne I Bastardi di Pizzofalcone, anche questa fiction tratta dai romanzi di De Giovanni. Negli anni successivi Serena Iansiti si ritaglia dei ruoli in Don Matteo, Che Dio ci Aiuti 5 e Il Commissario Montalbano.

Al cinema è apparsa nei film La solita commedia – Inferno per la regia di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, Non c’è campo di Federico Moccia, e L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi.

Attualmente l’attrice è legata al direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio dal quale è in attesa del primo figlio. “Partorirò all’inizio dell’estate”, ha dichiarato la Iansiti in un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, “e con il mio compagno abbiamo deciso di non farci dire il sesso del nascituro”.

I due si sono conosciuti mentre entrambi frequentavano il Centro sperimentale di Cinematografia. Inizialmente tra loro è nata un’amicizia poi, con il passar del tempo, il rapporto si è evoluto in qualcosa di più.

Vedremo Serena Iansiti stasera nella sesta puntata di Un Passo dal Cielo 6.