Dopo il grande successo internazionale su Netflix arriva il remake inglese di Chiami il mio Agente!, la deliziosa comedy francese che indaga i meccanismi dello showbusiness raccontando le vicende tragicomiche di un gruppo di dipendenti di un’agenzia di spettacolo parigina, impegnati nell’accontentare le richieste di clienti spesso bisognosi di un rilancio di carriera.

Il remake inglese di Chiami il mio Agente!, realizzato da Bron Studios e Headline Pictures, sta per entrare in produzione a Londra e Deadline ha annunciato in esclusiva i nomi del cast.

Protagonista del remake inglese di Chiami il mio Agente! sarà l’attrice candidata al Tony Lydia Leonard (già nel cast di Absentia) nei panni di Alexa, in un ruolo liberamente ispirato al personaggio di Camille Cottin, Andréa Martel. Al suo fianco ci saranno Jack Davenport (Pirati dei Caraibi) nei panni di Jonathan, ruolo vagamente basato sul personaggio di Mathias Barneville e Maggie Steed (Chewing Gum) nei panni di Stella. Inoltre appariranno Prasanna Puwanarajah (Patrick Melrose) nel ruolo di Dan, Harry Trevaldwyn (The King) in quello di Ollie e Hiftu Quasem (Killing Eve) come Misha. Altri volti del cast saranno Fola Evans-Akingbola (Siren), Rebecca Humphries, Tim McInnerny (recentemente visto in The Serpent), l’esordiente Eleanor Arnaud e il premio Oscar Jim Broadbent (Iris).

L’adattamento o remake inglese di Chiami il mio Agente! avrà un tono umoristico ma non disdegnerà temi importanti come le molestie sessuali nell’ambiente dello spettacolo. E anche questa versione, come l’originale, avrà tra i suoi punti di forza la partecipazione di una serie di guest star d’eccezione, in questo caso britanniche e statunitensi, grandi celebrità pronte a mettersi in gioco interpretando se stesse alle prese con le regole del management del mondo spietato dello showbiz (nella serie francese, tra gli altri, sono apparsi Monica Bellucci, Juliette Binoche, Jean Reno, Charlotte Gainsbourg, Sigourney Weaver).

Il remake inglese di Chiami il mio Agente! sarà composto da otto episodi di un’ora: le riprese termineranno a settembre e la serie debutterà nel Regno Unito nel 2022. Non mancheranno le offerte di distribuzione internazionale da parte di diversi streamer, già pronti ad accaparrarsi i diritti per l’acquisizione del nuovo format nei loro cataloghi.