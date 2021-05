Google Pay è tra i servizi di pagamento digitali più utilizzati in assoluto, che consente di fare acquisti online, in-app ed anche nei negozi fisici tramite la funzione ‘tocca e paga’. La notizia che stiamo per darvi farà particolarmente piacere ai correntisti degli istituti bancari Monte dei Paschi di Siena e Qonto SA, da questo momento nuovi partner di Google Pay. Sono tante ormai le banche ed i fornitori a supportare il servizio di pagamenti del colosso di Mountain View, tra cui Banca 5 del Gruppo Intesa Sanpaolo, Banca Sella, Banco Mediolanum, BPER: Banca, Findomestic, Hype, Fineco Bank, N26, Nexi, Postepay, Revolut, Unicredit e Ubi Banca (solo per citare quelli più conosciuti).

Ci sono pochi dubbi circa l’efficacia e la versatilità di Google Pay, che consente peraltro di effettuare acquisti in tutta sicurezza, senza dover mettere mano a contanti e POS (purtroppo spesso contaminati da virus e batteri per i continui tocchi di mano cui sono sottoposti a tutte le ore). In tempo di pandemia da Covid-19 è opportuno cautelare la propria salute e quella di chi ci sta intorno, ed è quindi altamente conveniente utilizzare Google Pay per i pagamenti (o anche altri sistemi di pagamento contactless disponibili all’uso).

A breve verrà anche introdotto il nuovo tasto Google Pay (di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo dedicato), comprensivo delle informazioni della carta del proprietario (se collegata all’account Google): si visualizzeranno alcuni dettagli, tra cui il circuito cui la carta appartiene e le ultime quattro cifre, cosa che dovrebbe invogliare gli utenti ad utilizzare il metodo di pagamento, preferendolo ad altri. Monte dei Paschi di Siena e Qonto SA adesso sono partner ufficiali di Google Pay, il che significa che i loro clienti potranno anch’essi beneficiare dei servizi offerti dal sistema in questione.