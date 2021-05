Il poliziesco legale Alice Nevers 13 è ad un passo dal finale di stagione in Italia: la programmazione della serie su Giallo, canale 38 del digitale terrestre, sta per concludersi con gli ultimi due appuntamenti, in onda in prima serata giovedì 6 e 13 maggio.

La seconda parte di stagione di Alice Nevers 13 vede una svolta emotiva importante per la protagonista, che finalmente risale all’origine del trauma da cui derivano i suoi incubi e malesseri. Al suo fianco, ad aiutarla a ricostruire fatti traumatici del suo passato, c’è come sempre il collega Marquand.

La programmazione di Alice Nevers 13, in due episodi in prima tv ogni giovedì sera, prosegue con gli episodi 7 e 8 in onda il 6 maggio alle 21.10 su Giallo, intitolati rispettivamente D-Day e Gitani: ecco le trame.

Noah avvisa la polizia che il corpo di una donna giace lungo la Senna. Ma la vittima non è morta, e anzi riesce a fuggire dall’ospedale prima che si capisca cosa le è successo.

Dopo aver finalmente ricordato gli eventi traumatici della sua infanzia, Alice chiede a Marquand di aiutarla a ritrovare la casa dove tutto è accaduto.

Il 13 maggio andrà in onda il finale di stagione di Alice Nevers 13, composto dagli episodi 9 e 10, che culminerà in un evento scioccante per i due protagonisti, con conseguenze sull’intera trama orizzontale della serie: questa stagione è infatti l’ultima per l’attore Ahmed Sylla, interprete del vicesceriffo Noah Diacouné, che apparirà nella stagione 14 solo in qualità di guest star.

Hervé Carpentier, proprietario di una piccola stalla per cavalli feriti, viene ucciso nel centro di Parigi. Uno dei cavalli preferiti di sua figlia Cissy, Otello, è scomparso e sembra essere la chiave del caso. Allo stesso tempo, Alice chiede finalmente a suo padre una spiegazione del cadavere che ha portato alla luce.