Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi melafonini Apple del 2021, ma in queste ore si comincia a parlare con insistenza anche dei prossimi iPhone 13 Pro Max. Le previsioni, infatti, sono come sempre interessanti, regalandoci un tassello in più dopo aver analizzato più da vicino le probabili scelte da parte del produttore americano sul fronte memoria. Dopo il report di alcuni giorni fa, dunque, cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando in questo specifico momento storico.

Cambia l’aspetto dei nuovi iPhone 13 Pro Max

Ad esempio, i rumors di oggi 5 maggio ci dicono che gli iPhone 13 Pro Max potrebbero presentare un design differente rispetto ai predecessori. Tutte le considerazioni qui vertono attorno alla questione notch, probabilmente più piccolo a partire da quest’anno. Sono le indicazioni che ci arrivano questa mattina da MacRumors, in attesa di ricevere segnali più concreti direttamente da Apple nel corso dei prossimi mesi. Si tratterebbe del primo grande cambiamento al sistema di fotocamere TrueDepth da quando è ha fatto il suo esordio sul mercato con gli iPhone X.

Tutto nasce da un contenuto pubblicato sul web in queste ore da Lewis Hilsenteger di Unbox Therapy, il quale a quanto pare è riuscito a ottenere un modello fittizio ‌di iPhone 13‌ Pro Max. Non si tratta di un’indiscrezione strampalata, in quanto spesso e volentieri questi prodotti appaiono in giro prima del tempo con il chiaro intento di dare le giuste indicazioni ai produttori di accessori. Dunque, allo stato attuale non possiamo certo escludere che possa essere questo il device destinato ad esordire sul mercato nel 2021.

Dunque, questa particolare versione di iPhone 13 Pro Max ci presenta una tacca ridotta e meno ampia, coi quattro componenti del sistema di telecamere TrueDepth che, attualmente, risultano posizionati più vicini l’uno all’altro. Vi lascio al video in questione, in modo che possiate farvi un’idea più precisa.