Si procede di buona lena per la funzione dei pagamenti con WhatsApp. Lo staff del servizio di messaggistica ha appena ufficializzato la novità in alcuni paesi e su alcuni device. Dopo una lunghissima fase di sperimentazione e dopo l’attivazione solo di nicchia della procedura, ecco che si procede a gonfie vele verso un rilascio globale di quanto atteso da tempo.

L’annuncio ufficiale dei pagamenti con WhatsApp disponibili per non pochi clienti del servizio è giunto direttamente dallo staff di WhatsApp da questa pagina ufficiale. In effetti dalla nota si apprende che la funzione è disponibile in due paesi in maniera definitiva, ossia il Brasile e l’India. La cosa non stupisce affatto, visto che entrambe le nazioni avevano fatto da apripista proprio alla corposa novità. Allo stesso tempo, si fa riferimento a selezionati modelli di smartphone che hanno per ora il privilegio di poter procedere ad una transazione con il denaro. Peccato tuttavia che lo stesso staff del servizio non ne specifichi una lista, neanche parziale.

Il grosso passo in avanti compiuto proprio per i pagamenti con WhatsApp negli specifici paesi già indicati, ci dice molto sul prosieguo del rilascio della stessa funzione altrove. In effetti è lo stesso staff dell’app di messaggistica a confermare che ben presto l’invio di denaro a qualsiasi contatto in maniera semplice e intuitiva (esattamente come l’inoltro di un messaggio) sarà possibile anche in altre parti del mondo. La nota ufficiale manca anche in questo caso di chiarire chi saranno i prossimi beneficiari della novità ma entro la fine di questo 2021 si accendono le speranze di poter utilizzare la pratica feature un po’ ovunque.

Naturalmente per i pagamenti con WhatsApp si manterranno alti i livelli di sicurezza per proteggere qualsiasi transazione da eventuali frodi o anomalie. In ogni nazione dove la funzione sarà implementata serviranno specifici accordi con le banche locali per dare il via alle transazioni tra contatti.