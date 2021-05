Una buona e una cattiva notizia per il supporto del 5G Iliad sugli smartphone di ultima generazione. Mentre gli utenti Apple sorridono finalmente all’ultima mossa dell’operatore mobile, purtroppo per troppi utenti Android l’attesa continua (e per questi si intendono i possessori soprattutto di numerosi e costosi top di gamma).

La buona notizia

Prima l’aspetto positivo venuto fuori nelle ultime ore. Gli iPhone 12 lanciati lo scorso autunno ottengono, finalmente, il supporto del 5G Iliad. Da questo momento in poi, chi si trova in un’area geografica coperta dalla tecnologia di navigazione super veloce, potrà godere del servizio anche con SIM del vettore mobile. Il pacchetto dati a disposizione dipenderà dal contratto sottoscritto con il vettore, questo è chiaro.

Utenti Android ancora tagliati fuori

A fronte della felicità di tanti possessori di iPhone 12, va pure detto che la stessa fortuna non ha ancora lambito tanti utenti Android. Basti pensare a chi da tempo ha scelto i Samsung Galaxy S20 ma anche altri dispositivi del produttore di fascia media ma con tecnologia 5G a bordo. Lo stesso discorso vale anche per dispositivi Huawei e OnePlus e di altri brand pure diffusi. Per questi ultimi nessuna possibilità di navigare in velocità, semmai accontentarsi del 4G, anche nelle grandi città oramai coperte dall’ultima innovazione in tema di rete mobile.

Rispetto ad un approfondimento di fine aprile 2021 comparso su queste pagine, ecco che la lista di device supportata dal 5G Iliad aumenta. Oltre che per gli iPhone 12, la navigazione super veloce è possibile sulla serie Huawei P40 (esclusi i modelli Lite), per gli Oppo Reno 4 e Reno 4 Pro 5G, i Find X2 Lite, Find X2 Neo e anche il Find X2 Pro. Sono beneficiari della tecnologia anche gli Xiaomi MI 10T Lite, il Mi 10, il Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Pro, i Motorola Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G e infine il Nokia 8.3.