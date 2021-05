Il Samsung Galaxy S21 FE è nuovamente al centro dei rumors, questa volta ad opera di un leak lanciato da Ross Young. Il dispositivo, a detta dell’informatore, entrerà in produzione nel mese di luglio, e verrà dotato di uno schermo SuperAMOLED Infinity-O da 6.4 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono includerà una fotocamera frontale da 32MP, e verrà spinto dal processore Snapdragon 888 o Exynos 2100 (in base al mercato di destinazione), con 6GB di RAM e 128 o 256GB di storage interno.

Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe anche presentare tre fotocamere posteriori, di cui non sono state rese note le specifiche nel dettaglio, oltre che ad una batteria da 4500mAh (qualcuno potrebbe restare deluso, anche se la qui presente capacità non sarebbe poi così esigua). Il telefono dovrebbe essere contraddistinto anche da altoparlanti stereo, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB-C, certificazione IP68 contro polvere e liquidi, ricarica wireless (anche inversa) e supporto alla ricarica rapida a 25W. Le colorazioni in cui il dispositivo verrà reso disponibile sono bianco, verde chiaro, grigio e viola chiaro, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti (in Europa potrebbero anche differire, ancora non possiamo saperlo).

Non c’è dubbio gli sarà riservato un prezzo molto concorrenziale, forse anche più basso di quello che fu del Samsung Galaxy S20 FE, che ricordiamo essere stato un vero successo. Negli USA il device di attuale generazione venne lanciato alla cifra di 699 dollari: se il Samsung Galaxy S21 FE dovesse seguire lo stesso copione ci sarebbe ben poco da fare per i competitors. Siete d’accordo anche voi, oppure pensate ci siano o potranno esserci dispositivi dal rapporto qualità/prezzo anche superiore? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo a nostra volta il prima possibile.