Scott Patterson non solo sarebbe super disponibile a tornare nei panni di Luke Danes per un secondo revival di Gilmore Girls, ma ha anche qualche idea riguardo la trama che una nuova stagione di Una Mamma per Amica potrebbe mettere in scena. Dopo il revival di Netflix finito con la rivelazione della gravidanza di Rory – ma non dell’identità del padre del bambino – l’attore pensa che ci sia molto materiale su cui lavorare per nuovi episodi.

Secondo Patterson un ulteriore revival di Gilmore Girls potrebbe potrebbe partire dalla nascita del bambino di Rory e dalla necessità della ragazza di affidarlo ai nonni Lorelai e Luke per motivi di lavoro. A differenza del collega Matt Czuchry, l’attore non sa chi sia il padre del bebè ma ha una sua teoria riguardo la relazione tra Rory e Logan, ovvero che la storia potrebbe ripetersi come per Lorelai e Christopher. L’idea che la serie sia finita proponendo una trama speculare a quella da cui è nata, con un parallelo tra Rory e sua madre nel vivere la maternità da donne single, è in effetti la più accreditata tra il pubblico: il bambino sarebbe di Logan, promesso sposo ad un’altra, e Rori lo crescerebbe da sola così come Lorelai ha fatto con lei a 16 anni.

Patterson ha parlato di un ipotetico nuovo revival di Gilmore Girls a UsWeekly, promuovendo il suo nuovo podcast in cui commenta tutta serie episodio per episodio, guardandola per la prima volta interamente. Secondo l’attore, se davvero Rory è incinta di Logan come tutto lascia supporre, questo evento potrebbe innescare una trama che coinvolge Lorelai e Luke (dopo il tentativo fallito di avere un figlio tutto loro) nella crescita del bambino.

Se è di Logan, lui si ribella e se ne va. La storia si ripete alla Christopher e Lorelai. E lei potrebbe andare via per perseguire un’enorme opportunità in Europa per il suo lavoro di scrittrice e mollare il bambino a noi. E noi lo cresceremo per un po’ mentre lei è fuori a lavorare prima di tornare a casa.

Secondo Patterson, dunque, un nuovo revival di Gilmore Girls potrebbe vedere Lorelai e Luke sostenere Rory crescendo il bambino mentre lei insegue il suo sogno di diventare una giornalista e scrittrice. Sulle sue preferenze in tema di legami per la giovane Gilmore, invece, è sicuro di appartenere al team Jess, e non solo per una questione di famiglia.

È mio nipote! Amo il ragazzo, sai, è il mio sangue. Milo (Ventimiglia, nda) mi piace molto. Non che non mi piacciano Jared [Padalecki] o Matt Czuchry, è solo che ho lavorato molto con lui e mi è sempre piaciuto. Ero come una combinazione di Dean e Jess da giovane. Ero pieno di sentimento e poetico, ma avevo anche quel tipo di carattere spigoloso da personaggio di Kerouac.

L’attore è anche convinto che in un secondo revival di Gilmore Girls Rory possa finire insieme a Jess, perché non è fatta per uno snob come Logan: “Penso che per onorare il modo in cui sua madre l’ha cresciuta, sia Jess il tipo più giusto“.

Nonostante Lauren Graham abbia rivelato di avere una clausola nei suoi contratti che le permetterà di liberarsi da altri impegni per eventuali nuovi revival di Gilmore Girls, al momento Netflix non ha in programma nuovi episodi della serie, anche perché la sua creatrice Amy Sherman Palladino è impegnata con La Fantastica Signora Maisel di Amazon Prime Video.