Android 11 è in corso di sviluppo per il Samsung Galaxy A30 ormai da quasi un anno, ma adesso il colosso di Seul sembra stia intensificando la questione relativa alla One UI 3.1 per il dispositivo. Il Samsung Galaxy A30 (SM-A305F/DS) è stato pizzicato nel database di Wi-Fi Alliance con una voce aggiornata al 4 maggio in base alla quale si può evincere che il telefono sta lavorando con Android 11.

La roadmap ufficiale suggeriva che il dispositivo ricevesse l’upgrade alla One UI 3.0 a luglio 2021, almeno per quanto riguarda il mercato egiziano, ma adesso sappiamo che il prossimo aggiornamento corrisponderà molto probabilmente alla One UI 3.1, che potrebbe ugualmente arrivare a luglio (cosa confermata anche dal fatto che alcuni altri telefoni della roadmap originale hanno ricevuto l’upgrade in anticipo, a testimonianza del buon lavoro che l’OEM sta svolgendo in termini di supporto software, ma non solo). Di recente il produttore asiatico aveva scalato il Samsung Galaxy A30 dal programma di aggiornamenti trimestrale a quello semestrale, anche avendo il telefono ricevuto le patch di sicurezza di aprile 2021 circa due settimane fa. La questione sembra non aver interferito con i piani di aggiornamento della società sudcoreana per quanto concerne la One UI 3.1, che, come sopra vi dicevamo, dovrebbe comunque arrivare a cavallo del mese di luglio (mancherebbero, in teoria, un paio di mesi al grande passo, sempre che la tabella di marcia venga rispettata).

ARTICOLI CORRELATI

C’è da essere soddisfatti del lavoro svolto dal team di sviluppo del colosso di Seul per il Samsung Galaxy A30, che, da dispositivo di fascia media, sta facendo vedere cose importanti dal punto di vista dell’attenzione software prestata dal produttore asiatico. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.