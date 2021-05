Sono iniziate le riprese della fiction Fosca Innocenti, nuova produzione televisiva di Canale5 che segna il ritorno di Vanessa Incontrada a Mediaset.

Prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, la sceneggiatura della serie è di Dido Castelli e Graziano Diana. L’attrice e showgirl spagnola interpreta un vice questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile.

La protagonista “vive in un casolare di campagna ereditato dal padre e circondato da campi di girasole, ama andare a cavallo, ma, soprattutto, ha un gran fiuto, un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi casi”, così recita la trama ufficiale.

Nel cast anche Francesco Arca che interpreta Cosimo, migliore amico di Fosca, e titolare dell’enoteca vicina al commissariato. Il loro rapporto è in bilico tra amicizia e qualcosa di più. Tutto sta per essere messo in discussione quando lui decide di partire per New York.

La fiction Fosca Innocenti mescola il realismo poliziesco alla classica commedia sentimentale, che farà da sfondo alle indagini della protagonista.

Le riprese si stanno attualmente svolgendo a Roma, poi il set si sposterà ad Arezzo, città nella quale è ambientata la fiction diretta da Fabrizio Costa. Nelle settimane precedenti si sono svolti anche i casting per comparse disponibili per il periodo di riprese di giugno e luglio.

L’ultima volta che la Incontrada ha recitato in una produzione Mediaset è stata nel 2014, quando ha partecipato al film televisivo Angeli – Una storia d’amore. Negli anni successivi è stata protagonista di diverse fiction Rai di cui citiamo Non Dirlo al Mio Capo (due stagioni, al fianco di Lino Guanciale), Scomparsa (2017), Il capitano Maria e I nostri figli, diretti entrambi da Andrea Porporati.

Non si conosce ancora la data di messa in onda della fiction Fosca Innocenti, ma probabilmente dovremo aspettare il prossimo anno per vederla su Canale 5.