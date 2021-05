In Italia è disponibile il Realme C21, un dispositivo Android dal prezzo molto competitivo, che ha debuttato sul mercato cinese pochi mesi fa. Il telefono include uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), con notch a goccia e chassis posteriore in plastica, contraddistinta da una texture che lo rende davvero particolare.

Il device è spinto dal processore MediaTek Helio G35, con 3/4GB di RAM LPDR4X e storage interno da 32/64GB. A bordo sono presenti le connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, una porta microUSB (che non è il massimo di questi tempi, ci tenevamo a precisarlo) ed il jack per le cuffie da 3.5 mm. Ottima la batteria da 5000mAh, che vi consentirà di arrivare comodamente a fine giornata con un solo ciclo di ricarica, anche stressando molto il dispositivo.

Il Realme C21 include l’NFC solo sul modello con 4GB di RAM e 64GB di storage, che però non è ancora disponibile. Per il resto, il telefono vanta una fotocamera posteriore con un sensore principale da 13MP e due altri da 5MP (di cui uno macro e l’altro monocromatico). La configurazione con 3GB di RAM (senza NFC) può essere acquistata al prezzo di 113,30 euro, con data di uscita fissata al 10 maggio (il prodotto è venduto e spedito da terzi). Come vi dicevamo, il Realme C21 non è quel genere di telefono che vi cambia la vita per le tante funzioni e la potenza offerti, ma potrebbe comunque rappresentare una valida alternativa per chi non intende spendere cifre folli (ed, al contrario, è più orientato al risparmio), ma comunque avere a disposizione un dispositivo che tenga botta quando c’è da lavorare sodo. Non esitate a farci tutte le domande del caso attraverso il box qui sotto: vi risponderemo al più presto possibile.