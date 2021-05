Ma davvero è possibile pensare ad un reboot di The Vampire Diaries ancora di più se senza i fratelli Salvatore e con la sola Elena Gilbert, magari ancora interpretata da Nina Dobrev? In queste ore sul web serpeggia di tutto e siamo ormai al limiti delle peggiori fanfiction mai scritte sulla serie e non solo e tutto perché proprio l’attrice ha postato una foto che ha subito mobilitato tutto e dato fuoco alle fiamme dei pettegolezzi e della speranza (almeno in parte).

Ad attirare l’attenzione è stato un post del noto produttore indipendente di New York, Rick Schwartz, che postando una foto con Nina Dobrev e taggandola, ha scritto: “Complimenti per il reboot di The Vampire Diaries“. A quel punto i fan hanno messo insieme i pezzi convinti che l’attrice sia in qualche modo legata al progetto e che sia già a lavoro per il ritorno della serie che l’ha lanciata e fatta conoscere in tutto il mondo.

Il post ha subito alimentato speranze, paure e dubbi dei fan che adesso si chiedono se questo progetto esista davvero oppure no. Al momento non c’è niente di ufficiale e nessuno ha confermato la lavorazione della possibile serie e la stessa Nina Dobrev non ha affrontato il discorso sui social in queste ore nonostante il polverone che lo scatto ha sollevato, dove sta la verità quindi?

L’unico commento che spazza via qualsiasi dubbio è quello che proprio Nina Dobrev, il giorno dopo, ha lasciato sotto la foto del produttore scrivendo “Divertente”. Questo significa che il progetto non è reale? The Vampire Diaries si è concluso nel 2017 e le ultime stagioni non hanno di certo fatto incetta di ascolti e pensare di ritornare già a parlare delle stesse storie e degli stessi personaggi quando in onda c’è ancora Legacies sembra davvero un po’ troppo prematuro.