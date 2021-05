Nick Kamen è morto, e con lui se ne va uno dei volti più celebri del mondo della pubblicità nonché voce di una delle più grandi hit degli ultimi 40 anni. Il triste annuncio arriva da Boy George, suo amico e collega, che sui social lo ha ricordato come “l’uomo più bello e dolce”.

Nick Kamen si era reso noto negli anni ’80 come modello per uno spot della Levi’s a soli 23 anni. Nel lancio pubblicitario entrava in una lavanderia vestito con un paio di jeans e una maglietta bianca. Al suono di I Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye iniziava dunque a spogliarsi per rimanere in boxer. Grazie a questo spot Nick Kamer divenne l’idolo di tutte le ragazzine del mondo.

Da quello spot nacque la collaborazione con Madonna. La popstar notò quel ragazzo così bello e dannato e lo contattò. Insieme lavorarono per la hit Each Time You Break My Heart che svettò le classifiche anche in Italia. In Italia, infatti, lo ricorda Red Ronnie in un post pubblicato sui social. Lo storico conduttore racconta che Nick Kamen inaugurò la prima edizione di Vota La Voce andata in onda in prima sera dalla Piazza Maggiore di Bologna. Fu proprio il pupillo di Madonna ad aprire la serata.

Dopo i vari successi, racconta Red, Nick Kamen si ritirò dalle scene e si dedicò alla pittura. Chiuse le porte con il mondo e scelse di non rilasciare interviste, ma con Red Ronnie – che comunque non riuscì a raggiungerlo a Londra – avrebbe fatto un’eccezione. “Positivo e dolce”, così il conduttore di Roxy Bar ricorda il volto della Levi’s, quell’artista riservato e quasi imbarazzato dal fatto di essere un idolo per ragazzine.

Nick Kamen è morto a 59 anni, da tempo combatteva contro un tumore al midollo osseo secondo quanto riferito dall’amico fotografo Johnny Rozsa.