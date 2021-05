Morgan cade col monopattino e si appella a Clubhouse per cercare un ortopedico su Clubhouse. Lo scoop è arrivato dallo stesso Marco Castoldi, che accusa un tombino della città meneghina come causa del rovinoso incidente.

L’incidente è costato al cantautore la frattura di due costole. L’episodio è avvenuto due giorni fa mentre Morgan stava facendo rientro a casa dopo una sessione in studio durante la quale era impegnato a registrare il nuovo album dei Bluvertigo dal titolo BluVentuno. Castoldi, infatti, da tempo è al lavoro per la reunion della sua storia band come ha più volte accennato negli ultimi mesi.

Secondo il suo racconto, un tombino gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo stramazzare sull’asfalto e cagionandogli, così, la doppia frattura. Morgan ha dunque aperto una stanza su Clubhouse dal titolo Cercasi Ortopedico a Milano. Nonostante l’incidente, tuttavia, Castoldi è riuscito a intrattenere il pubblico del social vocale con una puntata dedicata interamente a Umberto Bindi.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute del cantautore, che sicuramente nel frattempo avrà trovato uno specialista in grado di risolvere il suo problema. Sui social si è limitato a pubblicare una cover acustica di Se Sapessi Come Fai di Luigi Tenco. Nessun riferimento all’incidente.

La notizia è stata riportata da Mowmag, magazine online dedicato agli appassionati delle due ruote. Nel leggere di Morgan che cade col monopattino balza subito alla memoria quel momento in cui il cantautore, sempre a bordo del suo mezzo, aveva improvvisato uno street show sulle note de Le Brutte Intenzioni, la versione modificata di Sincero che portò all’eliminazione da Sanremo insieme a Bugo.

Secondo Mowmag un ascoltatore, durante la sessione su Clubhouse, sarebbe stato in grado di mettere l’artista in contatto con un ortopedico che gli avrebbe consigliato un lungo periodo di assoluto riposo, lontano dallo studio e dagli impegni.