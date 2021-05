Diodato per Il Divin Codino, l’artista è nella colonna sonora del film Netflix su Roberto Baggio e firma la main song.

Il Divin Codino sarà disponibile su Netflix per la visione in streaming dal prossimo 26 maggio. La canzone L’Uomo Dietro Il Campione firmata da Diodato sarà disponibile negli store digitali dal 14 maggio ed è già disponibile in pre-save. Nello stesso giorno sarà disponibile il videoclip ufficiale del brano su YouTube.

L’Uomo Dietro Il Campione è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio. Il brano scritto da Diodato per il film Netflix su Roberto Baggio è un mid-tempo dal ritmo trascinante che fa leva su un arrangiamento dinamico ed esuberante. L’emozione di una storia tutta italiana è ciò che troveremo nel brano di Diodato che fa da main song della colonna sonora del film Il Divin Codino.

Roberto Baggio, la sua carriera e la sua storia, uno dei migliori calciatori di sempre e vincitore di un Pallone d’oro: icona di coraggio e determinazione il mito del Divin Codino non ha solo influenzato l’universo sportivo negli anni novanta ma è ancora oggi un esempio rivoluzionario di discrezione e umiltà.

I prossimi impegni di Diodato

Dopo aver firmato la main song per Il Divin Codino, Diodato sarà sul palco dell’Arena di Verona il 19 settembre. Durante il lockdown si era già esibito lì per Eurovision Song Contest – Europe shine a light con Fai Rumore.

I biglietti per il concerto di Diodato all’Arena di Verona sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abilitati in tutta Italia. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid in tema di distanziamento sociale e dispositivi di protezione individuali.