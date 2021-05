Dopo quelli di Pedro Alonso e Miguel Herran è arrivato anche l’addio di Alvaro Morte a La Casa di Carta 5, segno che ormai le riprese sono davvero agli sgoccioli: molti attori della serie hanno già lasciato il set e fatto un bilancio emozionato dell’esperienza che ha rivoluzionato le loro carriere, da ultimo il protagonista che interpreta l’enigmatico “Professore”.

Il saluto di Alvaro Morte a La Casa di Carta 5 è contenuto in un video girato dall’attore mentre, in auto, si allontana per l’ultima volta dal set. Il messaggio che accompagna le immagini del suo volto commosso ma sorridente sono un ringraziamento tanto ai fan che hanno seguito la serie in tutto il mondo rendendola un fenomeno globale, quanto alla casa di produzione Vancouver Media di Alex Pina, creatore dello show, e allo streamer Netflix, che ha rinnovato la serie (inizialmente composta da sole due parti) per cinque stagioni.

Questo l’addio di Alvaro Morte a La Casa di Carta 5 nel suo ultimo giorno di riprese sul set della stagione conclusiva della serie: “Lasciando per l’ultima volta il set di La Casa de Papel. Le parole sono inutili. Sono grato a tutti. Ai fan (i primi, ovviamente), a tutta la squadra di Vancouver e a Netflix. E a te, caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie“.

L’omaggio di Alvaro Morte a La Casa di Carta 5 in occasione del suo ultimo giorno di set arriva a brevissima distanza dall’annuncio del suo nuovo progetto televisivo, stavolta per Amazon: l’interprete del Professore smette i panni del ladro stratega per interpretare la serie internazionale Boundless, prodotta da RTVE e Amazon Prime Video, che racconterà il viaggio intorno al mondo di Magellano ed Elcano nel XVI secolo.

L’uscita de La Casa di Carta 5 su Netflix, annunciata come l’ultima stagione della serie (almeno per il momento), è prevista nell’ultimo trimestre del 2021.