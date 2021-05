Non è ancora atterrato a Roma, ma Mourinho comincia già a spaccare tifosi ed opinione pubblica. L’annuncio della Roma ha spiazzato tutti: nessuno aveva mai associato il nome di Mourinho alla formazione capitolina. Sembrava fosse Maurizio Sarri il prescelto poi il colpo a sorpresa di Friedkin. La Roma congeda Fonseca e sceglie un altro portoghese per ritornare al vertice in Italia ed in Europa dove comunque ha raggiunto la semifinale di Europa League

L’americano ha voluto fare le cose in grande ed ha nel Colosseo Mourinho. Il novello gladiatore ha infiammato la tifoseria giallorossa. Lo speciale one manca da undici anni dall’Italia che ha lasciato dopo aver conquistato il Triplete con l’Inter di Moratti. Gli ultimi passaggi della carriera di Mourinho non sono stati gloriosi come quelli dei dieci anni precedenti. Ed è questo il primo argomento che i tifosi di tutte le altre squadre, probabilmente invidiose, sbattono in faccia a quelli giallorossi che da ieri pomeriggio sono al settimo cielo pronti ad incoronare Mourinho Ottavo Re di Roma. Insomma qualcuno ritiene che Mourinho sia un illustre pensionato che strappa un sontuoso ingaggio a dei ricchi schemi così come ha fatto Ronaldo con la Juventus.

L’altro argomento contro il ritorno di Mourinho è di natura più generale e contabile. Non sono un segreto i gravi problemi economici della Roma. La costruzione del nuovo stadio è una chimera. Il parco giocatori certamente non all’altezza della aspettative di Mourinho il cui ingaggio sarà probabilmente molto vicino alla doppia cifra come quello di Antonio Conte che ha appena vinto lo scudetto con l’Inter. La domanda sorge quanto mai spontanea e legittima: può un club pieno di debiti permettersi un acquisto così oneroso? Che fine fanno le regole del fair play finanziario? Chi controllo realmente i bilanci delle società , specialmente di quelle quotate in borsa? La UEFA pronta ad insorgere contro la SuperLeague non ha nulla da dire e verificare ?