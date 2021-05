Una reunion di Elio E Le Storie Tese è nell’aria? Questo è ciò che trapela da un video pubblicato sui canali social nelle ultime ore. Il termine “reunion” fa tremare perché la band di Stefano Belisari ha chiuso i battenti nel 2018. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, invece, vediamo Elio, Faso e Cesareo impegnati in una sessione in versione power trio. La didascalia del video viene intesa dai follower come un possibile indizio.

Reunion di Elio E Le Storie Tese in arrivo?

Dopo il tour d’addio non sono mancate le occasioni in cui la band milanese si è riunita per eventi dal vivo e per occasioni televisive, come l’esibizione a Gli Stati Generali di Serena Dandini nel novembre 2019 in cui gli EELST si sono presentati sotto mentite spoglie.

Bisogna ricordare, tuttavia, che tempo fa il Trio Medusa aveva incalzato la band a rimettersi insieme per una giusta causa: una raccolta fondi per la pandemia del Covid-19. Elio e soci avevano dunque promesso che al raggiungimento della soglia dei 100mila euro nella campagna Insieme Per La Musica avrebbero organizzato un grande evento – una “Woodstock bergamasca”, secondo il progetto – che li avrebbe visti di nuovo insieme sul palco. Quando? Si parlava della primavera 2021. È dunque maturo il tempo per una reunion di Elio E Le Storie Tese?

Il video pubblicato sui social

Cesareo alla chitarra, Faso alla batteria ed Elio al basso e voce. I tre compagni in musica si esibiscono in sala prove, poi si bloccano come se il segnale della fibra fosse difettoso. Lo avevano già fatto al Festivalbar per protestare contro il playback, ma questa volta stanno suonando dal vivo. Perché? La reunion di Elio E Le Storie Tese è nella risposta presente in didascalia: “Ma saranno ca**i nostri?” scrivono, citando la celebre battuta da LOL – Chi Ride è Fuori.