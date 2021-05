Dopo un’intera stagione lontana dal team torna Hetty nel finale di NCIS: Los Angeles 12: l’amato personaggio di Henrietta Lange appare nelle prime foto esclusive dal finale della dodicesima stagione dello spin-off di NCIS, un rientro in scena che spiegherà la sua lunga assenza dovuta ad una missione speciale e segreta.

Il ritorno di Hetty nel finale di NCIS: Los Angeles 12 è un modo per chiudere una stagione anomala per il suo personaggio. Per tutta la stagione, la responsabile operativa del team interpretata da Linda Hunt (uno dei membri del cast originale della serie) è stata misteriosamente impiegata in una missione segreta che l’ha portata “ovunque io voglia essere“, come ha rivelato durante una rara una videochiamata ai colleghi.

L’assenza per tutta la stagione e il ritorno di Hetty nel finale di NCIS: Los Angeles 12 sono in parte dovuti ai protocolli di sicurezza previsti per contrastare i contagi da Coronavirus e proteggere l’attrice in quanto soggetto fragile per la sua età (76 anni). Lo scorso autunno lo showrunner Scott Gemmill aveva confermato a TVLine che l’attrice avrebbe preso parte a pochissimi episodi per questo motivo, tanto che le poche apparizioni in video nel corso della stagione 12 sono state girate nel vialetto di casa sua: “Stiamo facendo tutto il possibile per tenere tutti al sicuro, e Linda è un po’ più speciale in termini di misure di precauzione da adottare nei suoi confronti“.

Ma nonostante i rumors che l’attrice possa lasciare la serie per andare in pensione sicuramente ci sarà spazio per Hetty nel finale di NCIS: Los Angeles 12, stavolta in presenza, visto che tornerà al quartier generale e potrà riabbracciare i colleghi. Gemmill ha commentato entusiasta la possibilità di riaverla fisicamente sul set: “È stato fantastico avere Linda di nuovo sul set, specialmente per le sue scene con Renée [Felice Smith]. Hetty è un personaggio così importante e quasi mitico per NCIS: Los Angeles , e i fan adoreranno vederli di nuovo insieme“.

Ecco le prime immagini diffuse da TvLine del ritorno di Hetty nel finale di NCIS: Los Angeles 12, in onda domenica 23 maggio su CBS. Secondo la trama di A Tale of Two Igors, questo il titolo dell’episodio, Deeks viene rapito da un socio di Kirkin, mentre la squadra indaga sull’uccisione di un delfino militarizzato dotato di microchip russo ed Eric fa a Nell un’offerta interessante.