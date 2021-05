Nei 5 più grandi successi di Adele c’è tutta l’espressività di un’artista ispirata. La sua voce profonda, il suo timbro e il suo stile fanno scuola sin dagli esordi. Versatile, intensa e vera, ha pubblicato 3 album e tantissime hit, partecipando anche a colonne sonore di film che hanno già fatto la storia.

Sue sono le ballate, gli schianti folk, le sfumature blues e jazz e soprattutto quel soul tutto personale che la rende unica nel suo genere.

Rolling In The Deep (2010)

Rolling In The Deep è la canzone-manifesto di Adele. Scritta durante le sessioni di 21 (2011), è uno sfogo sulla fine di una relazione raccontata dal punto di vista della donna, disprezzata dal suo ex compagno. Acustica e dal ritmo serrato, non può mancare tra i più grandi successi di Adele.

Someone Like You (2011)

Someone Like You è la ballata di Adele per eccellenza. Il brano chiude il cerchio dell’intero album 21 raccontando quel momento in cui la protagonista scopre che il suo ex fidanzato – quello di Rolling In The Deep – si è sposato. Il taglio è di stampo classico: pianoforte e voce, con la voce straziante di Adele in grado di strappare le lacrime anche a un oggetto inanimato.

Set The Fire To The Rain (2011)

Power ballad, Set The Fire To The Rain è il brano più pop del secondo disco di Adele. Nel 2013 la versione live ha vinto i Grammy Awards come migliore interpretazione pop solista.

Skyfall (2013)

Cosa può mai nascere dal sincretismo Adele + James Bond? La risposta è in Skyfall, un brano di rara bellezza registrato agli Abbey Road Studios con un’orchestra di 77 elementi.

Hello (2015)

Tra i più grandi successi di Adele non può mancare Hello, il singolo che nel 2015 anticipa il terzo album 25 e consacra l’artista britannica a star mondiale del soul e maestra di ballate.