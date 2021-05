Gli Irregolari di Baker Street 2 non ci sarà: Netflix ha deciso di cancellare la serie ispirata ai romanzi di Arthur Conan Doyle. Neanche la presenza, seppur sfuggente, di Sherlock Holmes ha potuto salvare il gruppo dei protagonisti di strada, chiamati appunto “gli Irregolari”.

Ambientata nella Londra vittoriana, la serie è incentrata su una banda di adolescenti di strada in difficoltà che vengono convinti dal sinistro Dr. John Watson (interpretato da Royce Pierreson) a risolvere diversi misteriosi omicidi. Intanto, il suo misterioso socio in affari, Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes di Killing Eve) sfugge alla vista di tutti. Mentre i crimini assumono un aspetto soprannaturale e emerge un potere oscuro, toccherà agli Irregolari unirsi per salvare non solo Londra ma il mondo intero.

Il giovane cast è anche composto da Thaddea Graham (Lettera al re) nel ruolo della protagonista Bea; McKell David (Black Mirror) interpreta Spike; Jojo Macari (Sex Education) nei è Billy; e Darcy Shaw (The Bay) nel ruolo della sorella minore di Bea, Jessie.

La serie è stata scritta e prodotta da Tom Bidwell. Anche Jude Liknaitzky e Greg Brenman di Drama Republic sono produttori esecutivi. La serie è prodotta da Rebecca Hodgson. Il regista principale è Johnny Allan, con la regia anche di Joss Agnew e Weronika Tofilska.

Il personaggio letterario di Sherlock Holmes è stato da sempre una grande attrattiva per il pubblico, eppure stavolta non ha funzionato. La versione alternativa proposta nella serie Netflix non ha convinto fino in fondo (ne parlavamo già nella nostra recensione). I fan del detective di Baker Street dovranno cercare altrove: la piattaforma saluterà anche la serie britannica Sherlock con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, che resterà disponibile in streaming ancora per poco.

Non è chiaro il motivo per cui Netflix abbia deciso di non ordinare Gli Irregolari di Baker Street 2 dato che i dati sulla piattaforma erano buoni. Nella prima settimana dal suo debutto, la serie era rientrata nella top 10 dei titoli più visti sul servizio, superando anche la concorrenza rappresentata da Disney+ e The Falcon and The Winter Soldier.