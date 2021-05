Dopo il caso al concerto del Primo Maggio, appare un murale nei pressi della sede Rai a Roma: Fedez doma il cavallo della Rai.

Il rapper è apparso a cavallo in un murale realizzato nella strada che costeggia la sede principale Rai a Roma. Il cavallo, simbolo per eccellenza della TV di Stato, è stato domato da Fedez con la forza di un microfono, rosso nel dipinto, in riferimento al discorso sul palco del Concertone romano in occasione della Festa dei lavoratori, lo scorso 1° maggio.

Oggi, mercoledì 5 maggio 2021, la Commissione di Vigilanza Rai ascolterà il direttore di Rai3 Di Mare sul caso Fedez. L’appuntamento è alle ore 19.00 per una audizione urgente, come riporta l’agenzia Ansa, decisa dal presidente della bicamerale, Alberto Barachini in seguito dall’accusa di censura da parte della Rai mossa da Fedez in occasione del concertone del Primo Maggio.

Il premier Draghi intanto apre il dossier sulle nomine Rai e Salvini cerca Fedez per un confronto ma sembra che il rapper non sia reperibile. “Sono pronto a un confronto con Fedez, con telecamere o meno, per parlare di futuro, di diritti, di arte, di musica, sul suo attico, in autogrill. Per il momento non c’è alcuna risposta. Tuttavia le emergenze dell’Italia sono altre, penso alla ragazza morta ieri in fabbrica”, le sue parole.

Nelle scorse ore, in Via Podgora, a Roma, è apparso un murale di Fedez che doma il cavallo della Rai, firmato dallo street artist Harry Greb ed intitolata “Non è la Rai”.

Nel dipinto, il cavallo della Rai viene tenuto a bada da Fedez: sull’animale appaiono frasi estratte dal discorso del rapper sul palco del concerto che si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica di Roma e che ha toccato temi fondamentali quali: ddl Zan, omofobia, censura da parte della TV di Stato e diritti dei lavoratori.