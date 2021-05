Il cast di Succession 3 accoglie due grandi nomi nel cast. Le riprese della terza stagione dell’acclamata serie HBO dovevano iniziare lo scorso anno ma sono state rimandate a causa della pandemia. La messa in onda è quindi slittata nel corso del 2021.

La prima new entry del cast è Alexander Skargaard, ormai volto noto in casa HBO dopo True Blood e Big Little Lies. L’attore svedese vestirà i panni di Lukas Matsson, personaggio descritto come un fondatore e CEO di un conglomerato della tecnologia di successo. La seconda new entry è il Premio Oscar Adrien Brody che avrà invece il ruolo di Josh Aaronson, un miliardario investitore e attivista che diventa fondamentale nella battaglia per la proprietà di Waystar.

Skargaard ha vinto un Premio Emmy, un Golden Globe e un Critics’ Choice Awards per il miglior attore non protagonista per Big Little Lies. Brody ha conquistato il Premio Oscar nel 2003 per Il pianista. È stato anche nel cast della quarta stagione di Peaky Blinders.

Il secondo ciclo di episodi di Succession si era concluso con un grosso colpo di scena che ha ribaltato le carte in tavola. Teso un’imboscata dal figlio ribelle Kendall, Logan Roy inizia la terza stagione in una posizione pericolosa. Lottando per assicurarsi alleanze familiari, politiche e finanziarie, le tensioni aumentano mentre un’aspra battaglia aziendale minaccia di trasformarsi in una guerra civile familiare.

Nel cast principale di Succession 3 ritroviamo Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, e Rob Yang. Jesse Armstrong ha creato la serie e funge da showrunner. È produttore esecutivo insieme a Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Will Ferrell, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Jon Brown e Scott Ferguson.

Non solo Succession: anche altri show di HBO, come Euphoria, stanno riscontrando dei ritardi nella produzione a causa della pandemia che ha bloccato le attività lo scorso anno.