Quest’anno Chyler Leigh ha debuttato alla regia dirigendo un episodio di Supergirl, ma ha anche sorpreso tutti per il suo ritorno in Grey’s Anatomy 17, girando alcune scene insieme a Ellen Pompeo ed Eric Dane per una reunion nei sogni di Meredith. O meglio, l’attrice è apparsa in scena con i colleghi, ma non ha girato fisicamente con loro.

Parlando di questo ritorno Chyler Leigh ha definito l’apparizione nell’episodio 10 della stagione attualmente in corso un’esperienza speciale, soprattutto per il modo in cui ha dovuto recitare. Bloccata a Vancouver per le riprese di Supergirl, non poteva rientrare negli Stati Uniti senza evitare di restarvi bloccata per la necessaria quarantena, prevista per legge per chi arriva dall’estero. Di conseguenza, il suo cameo è stato girato in uno studio televisivo con la tecnica del green screen, grazie alla quale alla sua immagine è stato retroposto uno sfondo con una spiaggia. Così si è riusciti a portare Lexie nell’ambientazione dei sogni di Meredith, mentre Ellen Pompeo ed Eric Dane si sono effettivamente incontrati sulla spiaggia a Malibu e hanno girato insieme (come testimoniano le foto dei due attori).

Parlando ad Entertainment Tonight Chyler Leigh ha anche rivelato alcuni dettagli delle riprese, spiegando di aver girato seduta su una cassetta di frutta e di aver avuto come interlocutori inermi due palline da tennis a segnare le posizioni dei personaggi di Meredith e Mark.

È stata un’esperienza davvero interessante perché ho dovuto filmarla qui in Canada perché non puoi viaggiare avanti e indietro. Quindi tutte le mie scene sono state fatte praticamente su uno schermo verde. E non siamo seduti sugli scogli. Ero seduta su una scatola di mele e stavo parlando con le palline da tennis. Quindi, in questo senso, è stato interessante.

Chyler Leigh ha però voluto esserci perché consapevole delle “dinamiche” emozionali che legano il suo personaggio a quelli di Meredith, sua sorella nella serie, e Mark, l’amore della vita di Lexie. Nel raccontare il suo ritorno, la Leigh ha anche ricordato la tragica fine del suo personaggio, morta nell’incidente aereo al termine della stagione 8, col suo corpo rimasto nel bosco e finito sbranato dai lupi (come riferito, poi, da Cristina nel corso dell’elaborazione del suo trauma).

Per Chyler Leigh questo cameo è stato l’occasione di dare un addio a Lexie più dolce di quello chele hanno riservato gli sceneggiatori dell’ottava stagione nel 2012, quando per motivi familiari decise di lasciare la serie.

È stato davvero speciale poter farne parte e soprattutto raccontare una storia così potente. E poter chiudere il capitolo per Lexie e apparire in un modo in cui non viene mangiata dai lupi! Come riportare un po’ di vita… È stata un’esperienza speciale parteciparvi.

Quello di Chyler Leigh è stato uno dei tanti ritorni di questa stagione di Grey’s Anatomy, che rende omaggio agli operatori sanitari per i loro sforzi e sacrifici durante la pandemia di Coronavirus. Nella stessa ambientazione onirica, nei sogni della protagonista malata di Covid, sono apparsi Patrick Dempsey (Derek Shepherd), TR Knight (George O’Malley) e appunto Eric Dane (Mark Sloan), oltre ad altri personaggi ancora attualmente in scena. Nell’episodio 14, invece, apparirà un’altra guest star d’eccezione, ma non nei panni di una visione: si tratta di Sarah Drew che torna nel ruolo di April Kepner per un episodio speciale dedicato a Jackson.

L’episodio con Chyler Leigh andrà in onda in Italia martedì 11 maggio su Fox, canale 112 di Sky.