Servono almeno un paio di chiarimenti a proposito del razzo cinese in caduta libera e fuori controllo, con la prospettiva reale di vederlo arrivare in Italia nei prossimi giorni. In questi anni, abbiamo affrontato argomenti simili soprattutto per farvi seguire appuntamenti importanti, come l’avvio di una nuova missione nello spazio, ma oggi 5 maggio evidentemente serve un contributo in più per contestualizzare al meglio determinate voci. Dunque, proviamo a capire quale sia la situazione reale su questa vicenda.

Cosa sappiamo sul razzo cinese in caduta libera e fuori controllo

Allo stato attuale dei fatti, quali sono le indicazioni che abbiamo a proposito del razzo cinese in caduta libera e fuori controllo? In primo luogo, alcune voci parlano di un possibile imbatto tra l’Italia centrale e meridionale. Per intenderci, poco più a sud di Roma. La giornata decisiva dovrebbe il prossimo 10 maggio, ma allo stato attuale gli esperti dicono anche che sia inopportuno trarre già delle conclusioni. I tempi, infatti, non sono ancora maturi e l’orbita nei prossimi giorni potrebbe subire variazioni significative.

Dunque, massima calma sul razzo cinese in caduta libera e fuori controllo, anche perché l’allarme in queste ore viene imputato al CNR. Vale a dire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, che sui social ha voluto puntualizzare così: “Non è corretto affermare che “l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Isti) di Pisa, che sta monitorando le orbite del razzo”, tuttavia, un ricercatore del Cnr-Isti, Luciano Anselmo che è un astrofisico, è interpellato spesso come esperto di questi temi, ma il suo istituto non è impegnato in studi di questo tipo“.

Inutile dire che vi faremo sapere appena avremo ulteriori indicazioni per quanto concerne il razzo cinese in caduta libera e fuori controllo, visto che ancora oggi non possiamo escludere un potenziale impatto in Italia. A tal proposito, si attendono riscontri ufficiali dai vari istituti interessati.