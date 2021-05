Il finale di NCIS 18 introdurrà un nuovo personaggio nella serie, potenzialmente un volto regolare della prossima stagione dello storico procedural, appena rinnovato da CBS.

Si tratta dell’annunciato arrivo di Katrina Law che avverrà proprio alla vigilia del finale di NCIS 18: l’attrice debutterà negli ultimi due episodi della stagione nei panni dell’agente speciale REACT Jessica Knight. La Law entra in scena nell’episodio intitolato Blown Away il 18 maggio, la cui trama è stata appena diffusa da CBS. Quando i membri di un team di addestramento delle capacità di azione di applicazione regionale dell’NCIS (REACT) vengono uccisi durante un’esplosione, l’agente speciale dell’NCIS Jessica Knight, l’unico membro del team sopravvissuto, aiuta a risolvere il caso usando un’attrezzatura ad alta tecnologia.

Karen Neal/CBS

Nel penultimo episodio prima del finale di NCIS 18 il personaggio interpretato dalla Law avrà un esordio “molto interessante“, ha anticipato l’attore Wilmer Valderrama (l’agente speciale Nick Torres) a TvInsider. Ma soprattutto sarà il 16° ed ultimo episodio della stagione a valorizzare la new entry e a dare al pubblico “il finale di stagione che i fan meritano e che nessuno potrà prevedere in alcun modo“.

Secondo Walderrama gli sceneggiatori hanno scritto per il finale di NCIS 18 “un episodio incredibile per rendere omaggio a tutte le domande che alle persone erano rimaste dalla stagione 17 alla 18“, ma soprattutto “hanno poi dato il via alla 19a stagione“. Segno che la Law, dopo questo esordio ad alta tensione, potrebbe entrare nel cast come volto regolare della serie, riempiendo il vuoto lasciato da Maria Bello dopo l’uscita di scena del personaggio di Jack Sloane nel corso di questa stagione.

Il finale di NCIS 18 – stagione ridotta nel numero di episodi a causa dei ritardi di produzione dovuti alla pandemia – andrà in onda su CBS il 25 maggio, mentre arriverà in Italia solo in autunno con la seconda parte della stagione, attualmente in onda ogni venerdì con un episodio in prima serata su Rai2.