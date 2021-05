Arrivano proprio in queste ore alcune indicazioni particolarmente interessanti per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20 o un Note 20, considerando il fatto che il produttore coreano ha avviato la tanto attesa distribuzione dell’aggiornamento di maggio per i due top di gamma che hanno visto la luce nel corso del 2020. Una potenziale svolta soprattutto per chi vuol vedere evolvere la fotocamera, come del resto ho avuto modo di anticiparvi la scorsa settimana con un altro articolo. Cerchiamo di capire cosa avverrà nei prossimi giorni.

Occhio al Dual Recording Camera per Samsung Galaxy S20 e Note 20

Sostanzialmente, la funzione ormai pronta per i dispositivi in questione si chiama Dual Recording Camera. Dettaglio non di poco conto per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S20, o in alternativa con un Note 20. Per quale motivo? Come riporta questa mattina SamMobile, una volta disponibile per tutti l’aggiornamento in questione, sarà possibile imbattersi in una modalità di scatto specifica, utile per visualizzare il feed e di passare da una fotocamera posteriore all’altra durante la registrazione di video.

Come se non bastasse, l’utenza Samsung Galaxy S20 e Note 20 avrà anche la possibilità di registrare video tramite la fotocamera anteriore. Praticamente in contemporanea. Per farvela breve, si tratta di una versione “ridotta” di Director’s View, considerando il fatto che quest’ultima funzione ad oggi risulta disponibile solo per il Samsung Galaxy S21. Quanto riportato oggi, nello specifico, investe i vari Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra.

Qualora vogliate testare subito il plus sui vostri Samsung Galaxy S20 e Note 20, non dovrete fare altro che trovera la nuova modalità chiamata Dual Recording nell’app della fotocamera. Ovviamente, dopo aver portato a termine il download del nuovo aggiornamento di maggio.