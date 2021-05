È in arrivo la serie Netflix Halston, incentrata sulla vita del leggendario stilista Roy Halston Frowick, diventato famoso con il suo stile negli anni ’70. Il progetto, creato da Ryan Murphy e composto da cinque episodi, è basato sul libro Simply Halston di Steven Gaines.

A Ewan McGregor spetta il compito di incarnare l’iconico stilista nel trailer rilasciato da Netflix. Nello show, Halston “fa leva sul suo singolare nome nell’impero mondiale della moda che è sinonimo di lusso, sesso, status e fama, definendo letteralmente l’era in cui vive, la New York degli anni ’70 e ’80”, secondo la descrizione ufficiale. Outsider per tutta la vita, come spiega nel trailer, Halston diventa il primo stilista americano a cambiare lo stile dell’epoca.

La serie racconta la sua ascesa al successo e le conseguenze (soprattutto eccessi) che ne derivano e che gli hanno fatto perdere il controllo.

Il resto del cast è composto da: Rory Culkin (City on a Hill) nei panni del regista Joel Schumacher, Rebecca Dayan (Celeste e Jesse Forever) è la gioielliera e stilista italiana Elsa Peretti, Krysta Rodriguez (Daybreak) è la celebre Liza Minnelli e Bill Pullman (The Sinner) interpreta David Mahoney. Completano il cast anche Vera Farmiga (Bates Motel) nel ruolo di Adele; Gian Franco Rodriguez (Safe) è Victor Hugo, artista e partner di Halston; David Pittu (Law & Order: Special Victims Unit) è l’illustratore americano Joe Eula; Sullivan Jones (The Looming Tower) interpreta Ed Astin; e Kelly Bishop (Una mamma per amica) nel ruolo della pubblicista Eleanor Lambert.

Halston fa una parte di una serie di progetti che Murphy ha firmato per il colosso Netflix: a cominciare da The Politician, la miniserie Hollywood, Ratched e il film The Prom. Prossimamente sono in arrivo A Chorus Line e Monster: The Jeffrey Dahmer Story, miniserie incentrata sul serial killer Jeffrey Dahmer.

