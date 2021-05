Ecco la partecipazione integrale al Premiato Circo Volante del Barone Rosso di THEA, al canto e alla campana tibetana, e MARIANNE GUBRI all’arpa.

THEA la conosco da tempo, grazie a Giorgio Cerquetti. Ha partecipato già ai miei programmi dove, con l’armonium e la campagna tibetana, ha accompagnato i suoi canti che curano e rilassano. Lei ha iniziato come cantante jazz, prima di intraprendere un percorso spirituale che l’ha portata in India, dove si è anche esibita parecchie volte. Fa tante dirette sulla sua pagina Instagram thea.mantra dove fa riflessioni e musica. Le ho chiesto di tornare al Premiato Circo Volante del Barone Rosso non appena abbiamo riaperto alla musica dal vivo e si è presentata con MARIANNE GUBRI, una francese che si è trasferita a Bologna e che l’ha accompagnata con l’arpa. Le due hanno debuttato proprio da me con il loro progetto che sta partendo. In pratica il primo esperimento lo hanno fatto pubblico, in diretta.

In questo video trovi sia la musica che i loro racconti.

Per stare bene.

Insieme.

