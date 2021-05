Arriva una svolta importante direttamente dal mondo Apple oggi 4 maggio, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è in distribuzione l’aggiornamento iOS 14.5.1. In tanti stanno cercando ancora oggi di capire alcuni aspetti più specifici di iOS 14.5, come del resto vi abbiamo riportato di recente con altri articoli, ma evidentemente Apple sta già guardando avanti. Cerchiamo di capire quali siano i segnali arrivati in queste ore, in modo da muoverci sempre in piena consapevolezza con il download.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento iOS 14.5.1 il 4 maggio

Provando a fare il punto della situazione questo martedì, emerge che Apple ha smesso di consentire il downgrade di iOS 14.4.2, la versione precedentemente disponibile di iOS 14, che aveva visto la luce lo scorso 26 marzo. Nessuna anomalia, in quanto la mela morsicata è solita interrompere regolarmente la possibilità di tornare alle versioni precedenti degli aggiornamenti software dopo l’uscita di nuovi upgrade. Il tutto, con il chiaro intento di incoraggiare i clienti a mantenere aggiornati i propri sistemi operativi.

Per quanto riguarda iOS 14.5.1, Apple ci fa sapere che l’aggiornamento ha il merito di corregge un bug riguardante App Tracking Transparency, considerando il fatto che l’anomalia potrebbe aver impedito ad alcuni utenti di ricevere richieste dalle app. C’è poi un motivo per il quale la mela morsicata consiglia un immediato download, in quanto si parla in modo molto chiaro di overflow di numeri interi in WebKit, i quali potrebbero essere entrambi sfruttati utilizzando un contenuto Web pericoloso.

Al momento non sappiamo altro, ma bastano queste considerazioni per indurre tutti a procedere con l’installazione di iOS 14.5.1 nel più breve tempo possibile. Che ne pensate? Avete notato qualche aggiunta supplementare dopo aver installato l’aggiornamento in questione? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da contestualizzare al meglio il recente rilascio di Apple.