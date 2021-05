Arriva Star Wars The Bad Batch, l’attesa serie animata, sequel/spin-off di The Clone Wars, apprezzata produzione della LucasFilm che continua la saga cinematografica più intergalattica di sempre.

Ambientata all’indomani della fine della guerra dei cloni, la storia segue quella del gruppo della Clone Force 99 (introdotti in Star Wars The Clone Wars), un gruppo sperimentale d’elite della Bad Batch, cloni geneticamente modificati. In una galassia in rapido cambiamento, che cerca di capire cosa ne sarà del loro futuro, questo strana gang si chiede da quale parte stare.

Ognuno dei membri della Bad Batch ha una straordinaria quanto singolare abilità che li rende dei soldati straordinariamente efficienti. Ma qualcosa sta cambiando. Sia all’esterno che all’interno della squadra. Cosa comporta vivere sotto l’Impero?

The Bad Batch parte proprio da qui: dal gruppo spaesato, ciascuno con le proprie idee su cosa aspettarsi dopo la fine della guerra. Questo “mucchio selvaggio” è formato dallo stratega militare Echo, l’esperto di computer e armi Tech, il possente Wrecker, e il rigido cecchino Sniper. Il punto di svolta si ha con l’incontro con una misteriosa bambina, Omega, che li metterà sulla via della ribellione.

The Bad Batch è la serie perfetta con cui festeggiare lo Star Wars Day 2021, ricorrenza fissata dai fan e nata dal gioco di parole in inglese tra la citazione May the force be with you (Che la forza sia con te) e la frase May the fourth be with you (che il quattro maggio sia con te).

Il primo episodio, dalla durata eccezionale di 72 minuti, è un concentrato di intrattenimento allo stato puro: c’è tanta azione, senza neanche un attimo di respiro. Non mancano i colpi di scena già dalle prime sequenze. The Bad Batch è il degno erede di The Clone Wars in quanto ne cattura lo stile, ma anche un’ottima serie per gli orfani di The Mandalorian, che dovranno attendere un bel po’ prima di rivedere il Dijinn di Pedro Pascal.

Dopo il debutto del 4 maggio, i successivi episodi di Star Wars The Bad Batch saranno disponibili su Disney+ ogni venerdì a partire dal 7 maggio.