Rinnovata Big Sky per la gioia dei fan e degli abbonati Disney+ che si sono ritrovati a dover gestire uno sconvolgente colpo di scena nel primo episodio per poi ricostruire tutto andando a ritroso. Gli americani hanno già avuto modo di vedere tutti e sedici gli episodi che compongono la prima stagione e proprio qualche settimana fa, il 20 aprile scorso per essere precisi, hanno goduto del gran finale. Sarà proprio da quel punto che riprenderà il racconto di David E. Kelly quando siederà dietro la scrivania per scrivere i nuovi episodi.

Rinnovata Big Sky per una seconda stagione, adesso la palla passa proprio al noto sceneggiatore e produttore che ha deciso di occuparsi della serie Disney+ basata sul romanzo The Highway di C.J. Box, e che adesso dovrà cercare di rendere interessante un sequel della sua storia, ma sarà davvero possibile?

In realtà il pubblico italiano attende ancora di vedere i nuovi episodi, gli ultimi della prima, visto che la programmazione è in pausa dal 9 aprile e riprenderà il 21 maggio per poi andare dritta dritta verso il finale previsto per il prossimo 4 giugno. Solo a quel punto potremo mettere insieme i particolari e i pezzi della storia e capire dove si potrà andare a parare con la seconda stagione.

Ecco l’annuncio ufficiale sui social:

La consigliatissima serie Disney+ mette al centro della storia gli investigatori privati Cassie Dewell e Cody Hoyt quando uniscono le forze con l’ex moglie di quest’ultimo, Jenny Hoyt, per mettersi alla ricerca di due sorelle che sono scomparse nel nulla forse rapire da un camionista, ma sarà davvero così? Quando viene alla luce il fatto che altre ragazze sono scomparse nel nulla, inizia una corsa contro il tempo per fermare il colpevole, ma a quale prezzo? Una risposta è già arrivata nel primo episodio di Big Sky ma le altre arriveranno nei prossimi giorni quando assisteremo finalmente al gran finale.