I Samsung Galaxy Note 10 stanno manifestando qualche problema nell’utilizzo della SPen, cosa che non è certamente passata inosservata ai proprietari coinvolti. Come riportato da ‘SamMobile‘, sono ormai tanti gli utenti ad avere difficoltà nell’utilizzare le Air Actions con SPen per via di un disturbo di disconnessione. Si può utilizzare la penna per scrivere, lanciare app ed il resto delle altre attività esplicabile tramite il tocco del display, ma non tramite le Air Actions.

L’errore di disconnessione, in molti casi, prenderebbe a manifestarsi una volta che la SPen viene tolta dal suo alloggio, cosa che sta inducendo i proprietari a disattivare del tutto le Air Actions per evitare di incappare nel messaggio (non potendo, quindi, utilizzare il dispositivo al pieno delle sue potenzialità). Il bug ha iniziato a palesarsi dopo l’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy Note 10 alle patch di sicurezza di marzo e aprile 2021, anche se alcune delle prime segnalazioni risalirebbe alla seconda metà del 2020 (cosa che lascia intuire il problema sia ben più datato di quel che si possa pensare).

Il colosso di Seul pare non aver ancora trovato la giusta soluzione al problema dei Samsung Galaxy Note 10. Molti proprietari sperano che il fix sia già contenuto nel prossimo aggiornamento, in maniera tale da buttarsi alle spalle il fastidioso bug (il messaggi di disconnessione non è cosa bella, ma lo è ancora meno non poter utilizzare le Air Actions con la SPen, ed essere anche costretti a disabilitarle). Se un poco conosciamo il produttore asiatico sarà al corrente del disturbo già da diverso tempo, ed anche a lavoro per correggerlo in via definitiva (sperando l’attesa non sia troppo lunga, a seconda dell’entità del disturbo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.