Da un po’ di tempo si discute sulla possibilità che in futuro l’Apple Watch possa essere in grado di rilevare, grazie ad una tecnologia di dati biometrici, la pressione sanguigna ed il livello di glucosio. A quanto pare, tale soluzione potrebbe concretizzarsi a breve: Apple ed altri marchi stanno esplorando a fondo la tecnologia sanitaria di nuova generazione con Rockley Photonics. Si tratta di una startup britannica di elettronica che sta sviluppando una piattaforma unica di sensori biometrici molto versatili e per nulla invasivi, capaci di monitorare non solo la pressione sanguigna ed il livello di glucosio, ma persino i livelli di alcol nel sangue e l’idratazione, il tutto a portata di polso.

In effetti, tutte queste interessanti informazioni sono state tratte da un recente rapporto SEC di Rockley Photonics che si accinge a debuttare in borsa a Wall Street. Ci sarebbe anche l’interesse di altri brand tecnologici che collaborano attivamente con la startup, come Samsung, Zepp, Health, LifeSignals Group e Withings, ma il colosso di Cupertino sarebbe tra le prime società a ricevere tale innovazione. Come già avvenuto per gli altri sensori montati sull’ultima generazione di Apple Watch per il rilevamento dei livelli di ossigenazione nel sangue ed il battito cardiaco, anche i nuovi sensori non sono da considerare invasivi, dato che utilizzano la tecnologia ad infrarossi.

Di solito, per monitorare i livelli di glucosio si utilizzano i classici kit rapidi con un piccolo ago per bucare un dito, da cui raccogliere un piccolo campione di sangue con l’uso di una striscia usa e getta, che va poi inserito in un apposito dispositivo di rilevazione. Dato che questa operazione non è possibile integrarla su uno smartwatch, con il nuovo sensore il polpastrello si illuminerebbe grazie ad alcune frequenze luminose specifiche in grado appunto di rilevare la pressione sanguigna, i livelli di glucosio e di alcol nel sangue. Dunque, aspettiamoci il debutto del nuovo sensore ottico sulle prossime generazioni di Apple Watch.