Da poche ore è stato ufficializzato il nuovo Realme Watch 2, anche se per adesso solo per il mercato malese. Lo smartwatch è dotato di uno schermo color LCD da 1.4 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel a 323ppi e della certificazione IP68 per la resistenza all’acqua (il wereable ha anche un aspetto accattivante, cosa che non guasta mai per come la vediamo noi). Le dimensioni sono pari a 257,6 × 35,7 × 12,2mm, distribuite in un peso di 38 gr. La batteria ha una capacità di 315mAh, per un’autonomia fino a 12 giorni. A bordo troviamo l’accelerometro a 3 assi, il sensore HR ed il rotor vibration motor.

L’indossabile si interfaccia allo smartphone tramite la connettività Bluetooth 5.0 per Android 5.0+ con l’app realme Link. Sono tante le modalità sportive supportate dal Realme Watch 2, tra cui la passeggiata, lo yoga ed il basket (90 in totale tramite aggiornamento OTA). L’orologio è in grado di rilevare il battito cardiaco h24, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, le calorie bruciate, la distanza percorsa e di lanciare un allarme in caso di eccessiva sedentarietà o di battito cardiaco troppo basso.

Il Realme Watch 2 è disponibile nel mercato malese al prezzo di circa 45 euro (una cifra onesta per quanto l’indossabile riesce a fare, sarete d’accordo anche voi). Inutile dirvi che non ci dispiacerebbe vederlo arrivare in Europa (per quello che offre il costo è ottimo), anche se per adesso non sappiamo dirvi se la disponibilità in altri Paesi è o meno prevista. Voi dareste una possibilità al Realme Watch 2 qualora dovesse arrivare nel nostro Paese? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: saremo felici di rispondervi a nostra volta per condividere con noi le rispettive impressioni, anche se l’ultima parola spetterà comunque all’azienda produttrice circa il suo arrivo in Europa (cosa non confermata, né smentita, al momento).